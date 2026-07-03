Ingressos para Inglaterra x México chegam a US$ 36 mil e batem recordes na Copa do Mundo

A classificação do México para as oitavas de final transformou o duelo contra a Inglaterra, no próximo domingo, no ingresso mais disputado da Copa do Mundo de 2026.

No mercado de revenda, entradas para a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, chegaram a ser anunciadas por até US$ 36 mil, mais de 50 vezes o preço original.

Levantamento da TicketData mostra que os preços subiram cerca de 30% apenas nos últimos dias, na contramão do restante do torneio, onde os ingressos para outras partidas eliminatórias começaram a perder valor conforme a oferta aumentava.

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Mesmo as opções mais baratas ultrapassam US$ 3.500, enquanto bilhetes equivalentes para outras oitavas de final custam uma fração desse valor. Na plataforma oficial de revenda da Fifa, ingressos originalmente vendidos por US$ 180 chegaram a ser anunciados perto de US$ 10 mil, além das taxas cobradas pela entidade.

Paixão pelo futebol impulsiona demanda

A explosão dos preços reflete uma combinação de fatores. O México disputa a fase eliminatória em casa, diante de uma torcida considerada uma das mais apaixonadas do futebol mundial, justamente no último jogo da seleção no Azteca durante esta Copa.

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Ao longo do torneio, torcedores mexicanos lideraram os gastos com ingressos no mercado secundário, apesar da renda média do país ser inferior à dos Estados Unidos e do Canadá, os outros anfitriões do Mundial.

O entusiasmo aumentou após a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, que garantiu a classificação sem que a equipe sofresse um único gol na fase de grupos.

A comemoração reuniu cerca de um milhão de pessoas nas ruas da Cidade do México e levou escolas a suspenderem aulas nos dias de jogos da seleção. Restaurantes, bares e cafés instalaram telões para acompanhar as partidas.

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Azteca reúne história e vantagem esportiva

O interesse também se explica pelo peso simbólico do Estádio Azteca, um dos palcos mais emblemáticos da história do futebol.

Foi ali que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial com Pelé, em 1970. Dezesseis anos depois, o estádio recebeu as quartas de final entre Inglaterra e Argentina, marcadas pelo histórico gol da “Mão de Deus”, de Diego Maradona.

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Além da atmosfera criada por mais de 80 mil torcedores, as equipes visitantes enfrentam outro desafio: a altitude. Localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o estádio costuma representar uma vantagem para a seleção mexicana, já adaptada às condições locais.

Após garantir vaga nas oitavas, o capitão inglês Harry Kane reconheceu que o México chega em vantagem por ter disputado praticamente toda a competição na capital mexicana.

Festa também foi marcada por tragédias

A classificação mexicana mobilizou multidões, mas também provocou episódios graves.

Segundo autoridades locais, quatro pessoas morreram durante as comemorações na Cidade do México após a vitória sobre o Equador. Três vítimas sofreram asfixia em meio às aglomerações, enquanto outra morreu após uma crise epiléptica.

Também foram registrados relatos de agressões e intimidações contra torcedores e jornalistas equatorianos nas imediações do estádio.

Mercado bilionário de revenda

A disparada dos preços reforça a crescente importância econômica do mercado secundário de ingressos em grandes eventos esportivos.

Nos últimos anos, plataformas digitais passaram a concentrar boa parte da revenda oficial, enquanto sistemas de precificação dinâmica, alta demanda e ferramentas automatizadas elevaram significativamente os valores cobrados por partidas consideradas históricas.