Ingressos para Inglaterra x México chegam a US$ 36 mil e batem recordes na Copa do Mundo
Avanço da seleção mexicana, valor histórico de estádio e mercado de revenda elevam preços a mais de 50 vezes o valor originalPor Ernesto Neves SEGUIR SEGUINDO 3 jul 2026, 11h21 | Atualizado em 3 jul 2026, 15h09
A classificação do México para as oitavas de final transformou o duelo contra a Inglaterra, no próximo domingo, no ingresso mais disputado da Copa do Mundo de 2026.
No mercado de revenda, entradas para a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, chegaram a ser anunciadas por até US$ 36 mil, mais de 50 vezes o preço original.
Levantamento da TicketData mostra que os preços subiram cerca de 30% apenas nos últimos dias, na contramão do restante do torneio, onde os ingressos para outras partidas eliminatórias começaram a perder valor conforme a oferta aumentava.
Mesmo as opções mais baratas ultrapassam US$ 3.500, enquanto bilhetes equivalentes para outras oitavas de final custam uma fração desse valor. Na plataforma oficial de revenda da Fifa, ingressos originalmente vendidos por US$ 180 chegaram a ser anunciados perto de US$ 10 mil, além das taxas cobradas pela entidade.
Paixão pelo futebol impulsiona demanda
A explosão dos preços reflete uma combinação de fatores. O México disputa a fase eliminatória em casa, diante de uma torcida considerada uma das mais apaixonadas do futebol mundial, justamente no último jogo da seleção no Azteca durante esta Copa.
Ao longo do torneio, torcedores mexicanos lideraram os gastos com ingressos no mercado secundário, apesar da renda média do país ser inferior à dos Estados Unidos e do Canadá, os outros anfitriões do Mundial.
O entusiasmo aumentou após a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, que garantiu a classificação sem que a equipe sofresse um único gol na fase de grupos.
A comemoração reuniu cerca de um milhão de pessoas nas ruas da Cidade do México e levou escolas a suspenderem aulas nos dias de jogos da seleção. Restaurantes, bares e cafés instalaram telões para acompanhar as partidas.
Azteca reúne história e vantagem esportiva
O interesse também se explica pelo peso simbólico do Estádio Azteca, um dos palcos mais emblemáticos da história do futebol.
Foi ali que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial com Pelé, em 1970. Dezesseis anos depois, o estádio recebeu as quartas de final entre Inglaterra e Argentina, marcadas pelo histórico gol da “Mão de Deus”, de Diego Maradona.
Além da atmosfera criada por mais de 80 mil torcedores, as equipes visitantes enfrentam outro desafio: a altitude. Localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o estádio costuma representar uma vantagem para a seleção mexicana, já adaptada às condições locais.
Após garantir vaga nas oitavas, o capitão inglês Harry Kane reconheceu que o México chega em vantagem por ter disputado praticamente toda a competição na capital mexicana.
Festa também foi marcada por tragédias
A classificação mexicana mobilizou multidões, mas também provocou episódios graves.
Segundo autoridades locais, quatro pessoas morreram durante as comemorações na Cidade do México após a vitória sobre o Equador. Três vítimas sofreram asfixia em meio às aglomerações, enquanto outra morreu após uma crise epiléptica.
Também foram registrados relatos de agressões e intimidações contra torcedores e jornalistas equatorianos nas imediações do estádio.
Mercado bilionário de revenda
A disparada dos preços reforça a crescente importância econômica do mercado secundário de ingressos em grandes eventos esportivos.
Nos últimos anos, plataformas digitais passaram a concentrar boa parte da revenda oficial, enquanto sistemas de precificação dinâmica, alta demanda e ferramentas automatizadas elevaram significativamente os valores cobrados por partidas consideradas históricas.
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