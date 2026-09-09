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Economia

Ingresso para camarote de luxo no GP São Paulo de F1 chega a custar R$ 30 mil

Mordomias incluem open bar, comida e sorteio de capacetes inspirados nos modelos usados por Ayrton Senna

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h19
Salão amplo e moderno com mesas altas de madeira e cadeiras de palha, dispostas em fileiras sobre carpete cinza. Ao fundo, uma área de bar com balcão e uma mulher atendendo. Janelas grandes exibem o exterior, com letreiros luminosos TERRACE e fvbet. O teto é branco e inclinado, com iluminação pontual. À direita, mesas menores e uma varanda com vista para o exterior. Vasos com flores brancas decoram as mesas.
Espaço utilizado pelo Terrace 1 em Interlagos (terrance1oficial/Divulgação)
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Repetindo uma tendência verificada na edição do ano passado, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 deste ano, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, será disputado por fãs de automobilismo dispostos a gastar algumas dezenas de milhares de reais para assistir à corrida com muita mordomia.

Entre os mimos oferecidos pelos camarotes premium estão visita aos boxes em horários especiais, open bar e buffet de almoço e café da manhã. Entre os que oferecem esse serviço está o Terrace 1, administrado pela Soccer Hospitality, pelo segundo ano consecutivo. Os ingressos para os três dias do evento custam 30.000 reais.

O Terrace 1 ficará localizado ao lado da pista, com vista para a tradicional curva da Ferradura. No espaço, também haverá o sorteio diário de um capacete inspirado no modelo utilizado por Ayrton Senna, produzido pelo escritório original Sid Mosca, responsável pelas pinturas oficiais dos capacetes do tricampeão mundial.

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