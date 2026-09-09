Ingresso para camarote de luxo no GP São Paulo de F1 chega a custar R$ 30 mil

Repetindo uma tendência verificada na edição do ano passado, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 deste ano, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, será disputado por fãs de automobilismo dispostos a gastar algumas dezenas de milhares de reais para assistir à corrida com muita mordomia.

Entre os mimos oferecidos pelos camarotes premium estão visita aos boxes em horários especiais, open bar e buffet de almoço e café da manhã. Entre os que oferecem esse serviço está o Terrace 1, administrado pela Soccer Hospitality, pelo segundo ano consecutivo. Os ingressos para os três dias do evento custam 30.000 reais.

O Terrace 1 ficará localizado ao lado da pista, com vista para a tradicional curva da Ferradura. No espaço, também haverá o sorteio diário de um capacete inspirado no modelo utilizado por Ayrton Senna, produzido pelo escritório original Sid Mosca, responsável pelas pinturas oficiais dos capacetes do tricampeão mundial.