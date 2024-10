Inflação próximo da meta e prévia do PIB pressionam o Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da B3, opera com volatilidade após o Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central, revisar para cima, pela segunda semana consecutiva, as projeções de inflação, que agora se aproximam do teto da meta, de 4,5%. Às 11h10, o índice avançava com leve alta, atingindo 130,2 mil pontos.

No cenário doméstico, o IBC-Br, uma prévia do PIB, superou as expectativas, confirmando o ritmo de crescimento da economia brasileira. Embora o resultado seja positivo em termos de atividade econômica, ele também aumenta o risco de pressões inflacionárias. Isso mantém o Banco Central em alerta, com a possibilidade de prolongar a manutenção da taxa Selic em patamares elevados, caso a inflação siga pressionada, limitando o espaço para uma queda dos juros no curto prazo.

No front internacional, a agenda de hoje não oferece grandes catalisadores, exceto pela temporada de balanços do terceiro trimestre. O dólar recua levemente, mas segue acima dos R$ 5,60, sendo negociado a R$ 5,61 às 11h10, a aversão global ao risco.

Entre as commodities, o petróleo recua e o minério de ferro opera em alta, impulsionado por novos estímulos econômicos da China. Esse movimento beneficia as mineradoras, trazendo um impulso ao Ibovespa.