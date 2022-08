Inflação nos EUA desacelera em julho com alívio no preço da gasolina

Assim como aconteceu com os dados de inflação de julho no Brasil, divulgados na última terça-feira, 9, a inflação nos Estados Unidos também dá sinais de desaceleração. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 10, o índice de preços ao consumidor acumula alta de 8,5% em relação ao ano anterior, o que representa um recuo em relação ao avanço de 9,1% de junho, que foi o maior em quatro décadas. Os dados vieram abaixo da expectativa do mercado, que esperava 8,7% na base anualizada.

Segundo dados do Departamento do Trabalho, o alívio no índice de preço ocorre porque o declínio na gasolina compensou os aumentos nos custos de alimentação e habitação.

Os preços da gasolina caíram 7,7% em julho, o maior desde abril de 2020, depois de subir 11,2% um mês antes. Para Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, a queda nos preços dos combustíveis revela a desaceleração do choque dos preços de energia global. “Ele cedendo, acaba tirando uma parte importante da inflação mundial”. No entanto, ele ressalta que a persistência em outros itens ao consumidor americano ainda mostram resistência a médio e longo prazo e merecem atenção. Os custos com alimentos subiram 10,9% em relação ao ano anterior, o maior desde 1979, e os de moradia aceleraram 5,7%.

Os dados da inflação geram expectativa nos mercado mundo afora sobre os próximos passos do Federal Reserve, o banco central americano. Embora a inflação tenha desacelerado, as autoridades do Fed já haviam declarado que querem ver meses de evidências de que os preços estão esfriando para assim poder diminuir o ritmo da contração monetária. Isso porque na semana passada, os dados de criação de emprego vieram muito acima da expectativa e com salários mais altos, o que pressiona a inflação por mais tempo. Antes da próxima reunião do Fomc, em setembro, há outra rodada de relatórios mensais de inflação e emprego. “Os dados de hoje devem contrabalancear o Payroll que veio muito mais fortes semana passada. Apesar do CPI não balizar as decisões de política monetária do Fed, ele é um grande antecedente do PCE, então esse resultado foi importante para segurar as expectativas e diminuir o número de agentes esperando mais uma alta de 75 bps”, afirma André Coelho, da ativa investimentos.