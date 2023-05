Inflação nos EUA desacelera em abril, mas acumula alta de 4,9% em um ano

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) perdeu força em abril, desacelerando-se em relação a março, e subiu 0,4% na base mensal e 4,9% na análise anual. O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado. Em março, a inflação havia registrado aumentos de 0,1% no mês e de 5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os destaques da alta para o mês ficaram por conta do grupo denominado abrigo, carros e caminhões usados, seguro de veículos motorizados, recreação, casa mobiliário e operações, e cuidados pessoais. O índice de tarifas aéreas e o índice de veículos novos estavam entre os que diminuíram ao longo do mês. O mercado americano animou no momento da divulgação do dado, registrando altas no S&P e para os ativos de maior risco como os criptoativos.

O DXY, índice que mede o Dólar frente as principais moedas, registrou queda no momento da divulgação do indicador. “No sentido de política monetária, o CPI não é o principal dado levado em consideração pelo FED para a decisão sobre a taxa de juros, mas cria expectativa para o PCE, que é o dado oficial, de continuidade de arrefecimento ou suavização nos núcleos para a próxima medição”, afirmou Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais.

Na semana passada, o Banco Central norte-americano decidiu por mais um aumento de 0,25% levando a taxa de juros para 5,75%. O comunicado ainda ressaltou a possibilidade de prolongamento do aperto monetário para atingir a meta de 2% para a inflação. O resultado nos EUA também joga holofote sobre a decisão do Banco Central do Brasil. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano — o maior nível em seis anos e meio.