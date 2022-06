Inflação nos EUA acelera para maior índice em 40 anos

A menos de cinco meses das eleições legislativas, Joe Biden ainda não vê sinais de declive na alta geral de preços nos Estados Unidos, um dos principais indexadores de sua popularidade – ou falta dela. A inflação subiu para 8,6% em maio, no acúmulo de um ano, o maior índice em 40 anos. Segundo os dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas, divulgados nesta sexta, 10, os preços subiram só em maio, 1%, significativamente mais rápido do que o aumento de 0,3% registrado em abril.

O aumento nos preços de produtos como gasolina, alimentos e carros, ou serviços como aluguéis, levaram a taxa de inflação nos Estados Unidos ao crescimento mais rápido desde o final de 1981. O movimento do Banco Central americano de aumento da taxa de juros, para conter essa escalada inflacionária, pode ganhar mais impulso. O BC dos EUA, assim como no Brasil, Reino Unidos e outras potenciais, adotou a estratégia de aumento gradual nos juros para tornar o dinheiro emprestado mais caro. Com valores altos para empréstimos e compras no crédito, a demanda geral de consumidores e das empresas é retraída, esfriando a economia. A estratégia, com essa retraída, é dar fôlego à recuperação do atraso na oferta geral e, em última análise, terreno para uma inflação mais baixa.

Na perspectiva de Camila Abdelmalack, economista chefe da Veedha Investimentos, é necessário olhar para além dos preços mais voláteis de inflação (alimentação e energia). O acumulado em 12 meses, sem considerar os esses produtos e serviços voláteis, já é elevado, atingindo 6% no acumulado. “Aliada ao problema global da inflação, acentuada pelo conflito no leste europeu com o aumento nos preços de energia e commodities agropecuárias, há uma forte atividade econômica nos EUA, que segue latente principalmente no consumo das famílias. Excluindo os serviços de energia, conseguimos ver uma inflação de serviços com alta de 5,2% no acumulado. Então tem uma atividade economia aquecida que é consequência dos estímulos (econômicos) que foram adortados por lá, como as política para reverter as consequências da pandemia”, avalia.

Outro ponto citado por Abdelmalack, como pressionador do níveis inflacionários, é o mercado de trabalho no país. A taxa de desemprego por lá já está próxima da mínima de meio século, com 3,6%. No entanto, o aumento dos custos trabalhistas, aliado à elevação dos níveis de consumo da população, também estimula a alta geral nos preços.