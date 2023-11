Inflação nos Estados Unidos fica estável em outubro

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos permaneceu estável em outubro, desacelerando em relação ao avanço de 0,4% registrado em setembro. Os dados, divulgados nesta terça-feira, 14, vieram ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, que estimava um avanço de 0,1% no mês.

Em 12 meses encerrados em outubro, a inflação avançou 3,2%, também mostrando desaceleração na comparação do acumulado até setembro, de 3,7% em setembro. O núcleo do índice, que exclui componentes voláteis de alimentos e energia, que é um dos componentes mais importantes na análise do Federal Reserve Bank (Fed) sobre a taxa de juros, ficou em 0,2% em outubro, ligeira desaceleração ante os 0,3% em setembro.

O dado de inflação de outubro era aguardado com expectativa pelos investidores, que buscam por mais pistas sobre os próximos passos do Fed na política monetária. Na última reunião, o Fed manteve os juros na faixa de 5,25% a 5,5%, mas sem sinalizar novos cortes, e deixar em aberto um ajuste adicional, já que a inflação encontra-se acima da meta de 2% para o ano. Os investidores reagiram bem aos dados. Por volta das 10h50, no horário de Brasília, o S&P 500 Futuro avançava 0,1%, enquanto o Nasdaq 100, tinha alta de 0,3%. A bolsa brasileira subia 1,5% no mesmo horário.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na última semana que a autoridade monetária continuará a agir com cautela, mas não hesitará em apertar ainda mais a política monetária, se necessário. “Continuaremos a agir com cuidado, no entanto, permitindo-nos lidar tanto com o risco de sermos iludidos por alguns bons meses de dados quanto com o risco de aperto excessivo”, afirmou.