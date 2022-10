Inflação nos Estados Unidos atinge novo pico após quatro décadas

Atualizado em 13 out 2022, 11h19 - Publicado em 13 out 2022, 11h00

Em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) Núcleo dos Estados Unidos, ou seja, que exclui alimentos e combustíveis, cresceu 0,6%, levando ao acúmulo nos últimos 12 meses de uma alta de 6,6%, o maior índice em 40 anos. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 13, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho do país.

Já o índice mais amplo teve alta de 0,4% em setembro, acima dos 0,2% esperados pelos economistas da Bloomberg e dos 0,1% no mês anterior. No acumulado do ano, o CPI está em 8,2%, o que pressiona o Federal Reserve Bank pela continuidade da política monetária contracionista para conter a inflação.

Taxa de juros

Na última reunião, o Fed subiu os juros do país em 0,75 ponto percentual, levando a taxa anual a atingir entre 3% e 3,25%, e a expectativa é que na próxima reunião haverá mais uma alta de 0,75 ponto percentual. A inflação atinge os Estados Unidos principalmente devido ao mercado de trabalho aquecido, o que pressiona a alta de salários na disputa entre as empresas por funcionários.

Depois da política monetária expansionista para conter os danos da pandemia à economia americana, o índice de desemprego caiu e atingiu o nível pré-pandemia. Em setembro, ele estava em 3,5%.