Inflação segue em dois dígitos mesmo antes de petróleo disparar

O que era uma lembrança a ser esquecida virou a realidade diária dos brasileiros. A inflação continua a acelerar. Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, acelerou 1,01%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo IBGE. No acumulado de doze meses, o índice está em 10,54%, sexta medição seguida acima dos dois dígitos.

A alta do mês é reflexo dos alimentos mais caros, reajuste de mensalidades escolares e de uma nova aceleração nos transportes, que tinha registrado deflação em janeiro. Se o cenário local já não era animador, o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus efeitos na economia global — principalmente sobre commodities de energia — deixa o cenário ainda mais preocupante.

O barril do petróleo girava na casa dos 90 dólares no início do conflito, ao fim de fevereiro. Com a incursão de Putin ao país vizinho, o barril chegou a bater 139 dólares. Com a disparada em duas semanas, a Petrobras voltou a reajustar os combustíveis, após 50 dias sem mexer nos preços. A partir dessa sexta-feira, a gasolina subiu 18,8% nas refinarias e o diesel acelerou 24%, devido à política de paridade de preços que leva em consideração o valor do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional.

A alta deve bater no bolso do consumidor e pressionar ainda mais a gasolina, que já chega a 8 reais o litro em alguns estados do Brasil. Para se ter ideia do peso que o aumento da gasolina pode ter nos preços, em fevereiro, o combustível recuou 0,47% e fez com que a alta da inflação no mês não fosse ainda maior. Com esse reajuste, em março, o item deve puxar o índice para cima.

A variação do preço do combustível é especialmente sensível a inflação porque impacta toda a cadeia da atividade brasileira, que depende de transporte para chegar até os pontos de vendas. Tanto que, o grupo de transportes é o componente de maior preço na IPCA, a frente até mesmo de alimentação. O IPCA se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos (48.400 reais mensais).

Fevereiro

Segundo o IBGE, a inflação registrada em fevereiro deste ano é a maior para o mês desde 2015 (1,22%). As principais altas vieram do grupo educação (5,61%), que normalmente pressiona o índice nessa época do ano devido o reajuste de mensalidades e de alimentos e bebidas (1,28%), que tiveram safras com problemas climáticos.

Alimentação e Bebidas, aliás, registram sucessivas altas desde o início da atual série, em janeiro de 2020, sendo a única exceção o mês de novembro de 2021, quando teve variação de -0,04%. Em 12 meses, esse segmento acumula alta de 9,12%. “Em fevereiro, o grupo de Alimentação sofreu impactos dos excessos de chuvas e também de estiagens que prejudicaram a produção em diversas regiões de cultivo no Brasil. Destacam-se, em particular, os aumentos nos preços da batata-inglesa (23,49%) e da cenoura (55,41%). No caso da cenoura, as variações foram desde 39,26% em São Paulo até 88,15% em Vitória. Além disso, as frutas subiram 3,55%”, assinala o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Nos últimos 12 meses, o que mais pesou na alta da inflação, de modo geral, foram os combustíveis, que acumulam avanço de 33,33%. Mas, em fevereiro, esse item do grupo Transportes (0,46%), teve queda de 0,92%.

“O preço da gasolina recuou 0,47%, contribuindo com -0,03 ponto percentual no IPCA de fevereiro. Por outro lado, foram verificadas altas nos preços do óleo diesel (1,65%). Em doze meses, a gasolina acumula avanço de 32,62% e o diesel, de 40,54%. No mês, o etanol teve a queda mais acentuada, com -5,04% de variação e -0,05 ponto percentual de impacto. Já o gás veicular subiu 2,77%”, pontua Kislanov.

Ainda no grupo dos Transportes (0,46%), a maior contribuição (0,05 p.p.) veio dos automóveis novos (1,68%), cujos preços subiram pelo 18º mês consecutivo. Além disso, os preços dos automóveis usados (1,51%) e das motocicletas (1,72%) também seguem em alta. Outros destaques foram o seguro voluntário de veículo (3,24%), o conserto de automóvel (0,92%) e o ônibus urbano (0,45%), este último por conta dos reajustes nas passagens aplicados em várias regiões de abrangência do índice.