Inflação na Alemanha atinge a máxima em quase 50 anos

A inflação alemã acelerou ao máximo desde que o euro foi introduzido devido à alta dos preços da energia, reforçando os pedidos de um enorme aumento da taxa de juros quando o Banco Central Europeu se reunir na próxima semana. Os preços ao consumidor na maior economia da Europa saltaram 8,8% em agosto em relação ao ano anterior, acima dos 8,5% de julho. Além de ser a máxima da era do euro no país, o dado é o maior para o país desde o inverno de 1973, quando chegou a 8,7%.

Os custos de alimentos e energia lideraram o avanço, disse o escritório de estatísticas da Alemanha na terça-feira, 30, embora seu impacto tenha sido parcialmente compensado por ajuda temporária do governo, incluindo um desconto de combustível e transporte público barato. Essas medidas expiram em breve, sugerindo que o crescimento dos preços irá acelerar ainda mais. Espera-se que os dados de inflação da zona do euro com vencimento na quarta-feira mostrem outro aumento recorde de 9%.

O Bundesbank, banco central da Alemanha, vê o número da Alemanha atingindo cerca de 10% no último trimestre de 2022 e considera as perspectivas altamente incertas devido à “situação pouco clara” nos mercados de commodities – uma consequência da guerra da Rússia na Ucrânia.

Essa também é a principal preocupação para o continente como um todo, com o BCE enfrentando não apenas o desafio da inflação sem precedentes, mas também o consequente aperto no custo de vida que alguns analistas dizem que já provocou uma recessão no bloco. O indicador de confiança econômica da zona do euro atingiu uma baixa de 19 meses em agosto, segundo dados também divulgados nesta terça-feira.

Enquanto os formuladores de política do BCE devem aumentar as taxas em meio ponto em 8 de setembro, mas analistas veem espaço para um aumento maior, de 75 pontos-base semelhante às medidas mais agressivas tomadas recentemente pelo Federal Reserve.

Na terça-feira, Bostjan Vasle, da Eslovênia, disse que apoia um aumento da taxa na próxima semana que “poderia exceder 50 pontos-base”, enquanto seu colega holandês, Klaas Knot, pediu uma ação “rápida” e “forçada”. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, foi mais cauteloso, pedindo medidas passo a passo para permitir que famílias e empresas se ajustem.

Houve notícias positivas, pois os preços da energia europeia caíram devido aos planos da Comissão Europeia de tomar medidas urgentes. Embora o comércio permaneça volátil, os países da região também conseguiram encher as instalações de armazenamento de gás natural antes do período de aquecimento do inverno. Em outros lugares, a Espanha relatou uma desaceleração na inflação em relação ao recorde de julho. A ministra da Economia, Nadia Calvino, disse que essa tendência “deve continuar” nos próximos meses, embora analistas alertem que qualquer recuo será apenas gradual.