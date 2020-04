Coronavírus: Inflação desacelera para 0,07%, a menor para março em 25 anos

A inflação oficial do país desacelerou para 0,07% em março em relação a fevereiro, quando o resultado foi de 0,25%. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Março é marcado pelo início do distanciamento social e medidas de quarentena adotadas por estados e municípios devido a pandemia do coronavírus, que foram refletidas no comportamento dos preços. Esse foi menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real, em julho de 1994. No ano, o indicador acumula alta de 0,53% e, nos últimos 12 meses, 3,30%.

O grupo dos transportes teve queda de 0,90%, com mais um recuo nos preços das passagens aéreas (-16,75%) e dos combustíveis (-1,88%). Todos os combustíveis caíram em março: etanol (-2,82%), óleo diesel (-2,55%), gasolina (-1,75%) e gás veicular (-0,78%). Já comer em casa ficou mais caro.

Os preços do grupo alimentos e bebidas aceleraram de 0,11% em fevereiro para 1,13% em março, principalmente por causa da alimentação no domicílio (1,40%). “Os números sugerem que as pessoas estão comprando mais para se alimentar em casa, o que indica que não estão saindo para comer”, disse Pedro Kislanov, gerente da pesquisa. As maiores altas foram registradas nos preços da cenoura (20,39%), da cebola (20,31%), do tomate (15,74%), da batata-inglesa (8,16%), do ovo de galinha (4,67%). Já as carnes caíram (-0,30%) pelo terceiro mês consecutivo, embora o recuo nos preços tenha sido menos intenso na comparação com fevereiro (-3,53%).