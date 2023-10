‘Inflação está benigna’, diz Campos Neto

Atualizado em 2 out 2023, 12h48 - Publicado em 2 out 2023, 11h47

Por Pedro Gil Atualizado em 2 out 2023, 12h48 - Publicado em 2 out 2023, 11h47

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, alertou na manhã desta segunda-feira, 2, que o mercado financeiro tem “errado bastante” as suas estimativas sobre o desempenho da economia brasileira. A fala foi feita durante evento promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo. “Em termos de atividade econômica, o Brasil vem fazendo o que chamamos de pouso suave. Vemos que os analistas erraram muito sobre o crescimento econômico”, disse Campos Neto.

No início do ano, o mercado previa crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), mas estimativas já estão em 2,9%, segundo relatório do Boletim Focus, publicação semanal do BC que mede as expectativas de agentes financeiros. “O mercado tem errado bastante as projeções de crescimento, sempre para baixo”, prosseguiu.

Durante o evento, Campos Neto também destacou que a inflação está “benigna”, próxima do centro da meta (3,5% ao ano). “O Brasil tem 2023, 2024 e 2025 mais ou menos dentro da banda da meta de inflação”, afirmou. Segundo ele, a inflação bateu no “pico”, mas há uma volatilidade recente nas expectativas do mercado “mais por fatores globais do que locais”.

O economista, contudo, alertou que o processo desinflacionário só terá continuidade se o governo dar indicações de compromisso fiscal. “Obviamente há o questionamento fiscal, e temos apoiado bastante o governo para persistir na meta fiscal”, afirmou Campos Neto, em referência ao objetivo traçado pelo próprio governo de cobrir e zerar o rombo das contas públicas no ano que vem.

Continua após a publicidade

Publicidade