Inflação em São Paulo acelera a 0,51% em setembro, maior alta em seis meses

A inflação na cidade de São Paulo acelerou em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), avançou 0,51% no mês, após ficar estável em agosto. O resultado representa a maior alta do indicador em seis meses.

A aceleração foi acompanhada por uma mudança de direção em três grupos importantes para o orçamento das famílias. Habitação registrou a maior variação entre os componentes do índice, com alta de 0,98% em setembro, depois de recuar 0,30% no mês anterior.

Os preços de Alimentação também voltaram a subir, com avanço de 0,44%, após queda de 0,18% em agosto. Movimento semelhante ocorreu em Transportes, que passou de recuo de 0,43% para alta de 0,30%. Na outra direção, Despesas Pessoais perdeu força. O grupo avançou 0,30% em setembro, bem abaixo da alta de 1,34% registrada em agosto.

Saúde também apresentou desaceleração, de 0,24% para 0,19%, enquanto Vestuário passou de alta de 0,32% em agosto para apenas 0,02% em setembro. Educação, por sua vez, não apresentou variação no mês. O IPC-Fipe acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias no município de São Paulo.