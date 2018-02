Inflação em janeiro é a menor para o mês desde início do Real

A inflação em janeiro foi de 0,29%, segundo dados do IPCA divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. É a menor taxa para o mês desde a criação do Plano Real, segundo a instituição. Em dezembro, o índice havia subido 0,44%, e a alta em janeiro de 2016 foi de 0,38%.

Apesar do valor historicamente baixo, apenas dois grupos registraram queda nos preços em janeiro: habitação (0,85%) e vestuário (0,98%). Os gastos com moradia tiveram baixa por causa principalmente pelo do fim da cobrança adicional na conta de luz, por causa da bandeira tarifária vermelha nível 1 que vigorou em dezembro.

Com isso, a energia elétrica ficou 4,73% mais barata, em média. A queda no preço do botijão de gás anunciada em janeiro também influenciou o resultado deste grupo.

Em alimentação e bebidas, que responde por quase um quarto dos gastos dos brasileiros, subiu 0,74%. As principais altas foram do tomate (45,71%), cenoura (18,54%) e batata-inglesa (1085%). Transportes teve a maior alta, de 1,10%, puxado pela alta nos combustíveis.

Com o resultado, o IPCA acumula 2,86% em doze meses, frente a 2,95% registrados em um ano até dezembro. A meta no ano definida pelo governo é de 4,5%, e o ritmo fraco da inflação faz com que o Banco Central corte a taxa de juros. Na última quarta-feira, a taxa foi reduzida para 6,75%, a menor da história.