Inflação dos EUA sobe 0,3% em novembro e vai a 2,7% no acumulado de 12 meses

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em novembro, divulgou o Departamento de Estatísticas do Trabalho americano nesta quarta-feira, 11. Trata-se de uma leve aceleração em relação a outubro, quando o indicador subiu 0,2% – mesmo alta de agosto e setembro.

No acumulado de 12 meses, a inflação no país avançou 2,7%, ante 2,6% em outubro.

O núcleo do CPI, que exclui os preços de alimentos e energia, considerados mais voláteis, subiu 0,3% em novembro e 3,3% em 12 meses.

A inflação americana vem em trajetória de queda após atingir o pico de 9,1%, em junho de 2022. A meta do banco central americano é conduzi-la aos 2%.

Em setembro, após quatro anos, o Fed iniciou o ciclo de afrouxamento monetário no país. Foram dois cortes este ano: 0,5 ponto percentual, em setembro, e 0,25 ponto, em novembro, para os atuais 4,75% ao ano. Para a reunião da semana que vem, a último no ano, a maioria dos agentes do mercado projetam um novo corte de 0,25 ponto, de acordo com a ferramenta FedWatch.

Publicidade