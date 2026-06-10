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Inflação dos EUA avança 0,5% em maio com alta no setor de energia

A mediana das projeções apontava alta de 0,5% em maio e aceleração da taxa anual de 3,8% para 4,2%

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h36 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h44
Uma bandeira dos Estados Unidos tremula nas proximidades de uma refinaria de petróleo em Wilmington, na Califórnia, em 19 de novembro de 2024
O dado foi puxado pela disparada dos preços de energia, que avançaram 3,9% no período (Getty/Getty Images)
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Inflação dos EUA avança 0,5% em maio com alta no setor de energia Priorize VEJA no Google

A inflação dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), ficou 0,5% em maio contra abril, mostram dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics nesta quarta-feira, 10.

O número mensal ficou dentro do esperado pelo mercado. A mediana das projeções apontava alta de 0,5% em maio e aceleração da taxa anual de 3,8% para 4,2%.

O dado mensal foi puxado pela disparada dos preços dos preços de energia, que avançaram 3,9% no período. Em abril, os preços de energia subiram 3,8%. Em março, quando a guerra no Oriente Médio começou e petróleo subiu vertiginosamente, os preços de energia saltaram 10,9%.

O grupo de energia respondeu por mais de 60% do aumento mensal do índice geral. O índice de moradia também avançou em maio, com alta de 0,3%. Já o índice de alimentos subiu 0,2% no mês, refletindo o avanço de 0,1% nos alimentos consumidos em casa e de 0,3% nos alimentos consumidos fora de casa.

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O índice que exclui alimentos e energia aumentou 0,2% em maio. Entre os componentes que registraram alta no mês estão comunicação, passagens aéreas, serviços médicos, cuidados pessoais e lazer. Em contrapartida, os índices de seguro de veículos, mobiliário e manutenção doméstica, além de veículos novos, ficaram entre os principais que apresentaram queda em maio.

O índice geral acumulou alta de 4,2% nos 12 meses encerrados em maio, após avançar 3,8% nos 12 meses encerrados em abril. O índice que exclui alimentos e energia subiu 2,9% em 12 meses, após alta de 2,8% no período encerrado em abril. O índice de energia avançou 23,5% nos 12 meses até maio. Já o índice de alimentos registrou alta de 3,1% no mesmo período.

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