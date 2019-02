‘Inflação do aluguel’ tem alta de 12% em 12 meses, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) avançou 1,29% em fevereiro, ante alta de 1,14% em janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira. No ano, o índice acumula alta de 2,44% e, em 12 meses, de 12,08%. O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a inflação no atacado e é usado no cálculo do IGP-M, passou de 1,14% para 1,45%. Já o o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que também avalia os preços no varejo e também entra no cálculo, teve variação de 1,19% em fevereiro, ante 1,48%, em janeiro. Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com menor peso entre os subíndices, acelerou de 0,32% em janeiro para 0,52% em fevereiro.

Segundo a FGV, três das oito classes de despesa tiveram alta menor, com destaque para alimentação (de 2,36% para 1,42%), Educação (3,67 % para 2,06%) e Vestuário (0,34% para 0,22%).

(Da redação)