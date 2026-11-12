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Inflação desacelera a 0,14% em outubro, com queda na conta de luz e alta dos alimentos

IPCA recua em relação aos 0,82% de setembro, mas acumula alta de 4,63% em 12 meses, acima do limite de tolerância da meta

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h10
luz
Sozinha, a conta de luz retirou 0,08 ponto percentual da inflação, o maior impacto negativo individual do mês. (//Getty Images)
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A inflação oficial do país desacelerou para 0,14% em outubro, depois de registrar alta de 0,82% em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços da energia elétrica, das passagens aéreas e da gasolina, que ajudaram a conter a inflação apesar do encarecimento dos alimentos.

A desaceleração foi de 0,68 ponto percentual em relação ao mês anterior. Em outubro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia registrado alta de 0,09%.

Com o resultado, a inflação acumula avanço de 4,10% desde o início do ano. Em 12 meses, porém, o índice subiu de 4,58% em setembro para 4,63% em outubro, permanecendo acima do limite de tolerância de 4,5% da meta perseguida pelo Banco Central. O centro da meta é de 3%.

A principal contribuição para conter a inflação veio dos transportes, que registraram queda de 0,59% e retiraram 0,12 ponto percentual do índice geral. As passagens aéreas ficaram 9,21% mais baratas, revertendo parte da alta de 9,66% observada em setembro.

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Os combustíveis também contribuíram para a redução dos preços. Depois de subir 1,41% em setembro, o grupo apresentou queda de 0,31% em outubro. A gasolina recuou 0,56% e o gás veicular ficou 0,46% mais barato. Em contrapartida, o óleo diesel subiu 1,66% e o etanol avançou 1,02%.

A habitação registrou queda de 0,51%, após uma alta de 2,31% em setembro. O principal fator foi a energia elétrica residencial, que passou de um aumento de 7,98% no mês anterior para uma redução de 1,92% em outubro. Sozinha, a conta de luz retirou 0,08 ponto percentual da inflação, o maior impacto negativo individual do mês.

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A redução ocorreu com a mudança da bandeira tarifária amarela para a verde, que elimina a cobrança adicional sobre o consumo de eletricidade. Também houve queda de 1,77% na taxa de água e esgoto, influenciada por um desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba.

Alimentos pressionam a inflação

Na direção contrária, os alimentos foram a principal fonte de pressão sobre o orçamento das famílias. O grupo alimentação e bebidas acelerou de 0,83% em setembro para 1,04% em outubro, acrescentando 0,22 ponto percentual ao IPCA, o maior impacto positivo entre os nove grupos pesquisados.

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A alimentação dentro de casa ficou 1,31% mais cara, depois de subir 0,96% em setembro. Entre os principais aumentos estão o tomate (19,57%), a cebola (11,29%), o arroz (4,81%) e as carnes (2,27%). Parte dessas altas está relacionada a condições climáticas que afetam a oferta de produtos agrícolas.

Alguns alimentos, no entanto, ficaram mais baratos. A cenoura apresentou queda de 9,72%, seguida pela batata-inglesa (-2,95%) e pelo café moído (-1,03%).

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Já a alimentação fora de casa apresentou desaceleração, passando de alta de 0,48% em setembro para 0,36% em outubro. O preço das refeições subiu 0,39%, enquanto os lanches tiveram aumento de 0,32%.

Entre os demais grupos, comunicação registrou alta de 0,71%, influenciada pelos reajustes no acesso à internet (3,82%) e nos planos de telefonia móvel (0,74%). Também houve aumentos em artigos de residência (0,44%), vestuário (0,38%), despesas pessoais (0,36%), saúde e cuidados pessoais (0,09%) e educação (0,07%).

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Diferenças regionais

Entre as 16 localidades pesquisadas pelo IBGE, Belém apresentou a maior inflação em outubro, de 0,70%, influenciada pelos aumentos do tomate (17,30%) e da energia elétrica residencial (1,59%).

Curitiba registrou o menor resultado, com deflação de 0,67%, puxada pelas quedas nas passagens aéreas (-11,58%) e na taxa de água e esgoto (-16,14%). São Paulo, que tem o maior peso no cálculo do índice nacional, apresentou inflação de 0,22%.

O próximo IPCA, referente a novembro, será divulgado pelo IBGE em 11 de dezembro.

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