Inflação de Brasil e EUA não encerra questão sobre futuro dos juros

A quarta-feira tem uma única pauta: os dados de inflação que serão divulgados nos Estados Unidos e por aqui. Ainda assim, é pouco provável que os indicadores funcionem como um ponto final sobre o que deve acontecer com a taxa de juros lá e cá.

Nos Estados Unidos, números fortes da economia americana, especialmente relacionados a emprego, têm feito investidores recalibrarem suas apostas sobre quantos cortes de juros o Fed será capaz de realizar neste ano. O indicador de inflação, ainda que crucial, parece não ser o bastante para consolidar as apostas.

Estimativas da agência Bloomberg apontam para uma aceleração do CPI de 3,2% em fevereiro para 3,4% em março, isso por uma alta nos preços de aluguéis, carros usados e passagens aéreas. Mesmo que a inflação seja mais benigna do que isso, a alta recente nos preços das commodities, se consolidada, tem tudo para pesar na inflação futura. Daí porque a divulgação de hoje não encerra a questão.

Algo parecido ocorre no Brasil. O IBGE divulga logo mais às 9h o IPCA de março e é esse dado que deve guiar a nova postura do Banco Central brasileiro para a Selic. Na última reunião, o BC decidiu deixar contratada apenas mais uma queda de 0,50 ponto na taxa de juros, abrindo espaço para diminuir o ritmo de cortes caso os preços parem de cair.

O BC mirou na inflação de serviços em sua decisão, mas pode ter que usar a medida para domar um repique em commodities, incluindo alimentos. Isso sem falar nos riscos derivados de uma mudança na meta fiscal de 2025 (leia mais abaixo).

Continua após a publicidade

Na expectativa pelos indicadores, os futuros americanos operam sem direção clara, enquanto as ações europeias sobem à espera da reunião do Banco Central Europeu, marcada para amanhã.

Não há referência para o EWZ nesta manhã. Vale e Petrobras, que patrocinaram as duas altas do Ibovespa nesta semana, começam o dia novamente no azul e podem içar a bolsa brasileira de volta aos 130 mil pontos.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga IPCA de março

9h30: EUA publicam CPI de março

11h: EUA divulgam estoques no atacado de fevereiro

11h30: Estoques semanais de petróleo do DoE

14h30: Campos Neto dá entrevista à GloboNews

15h: Fed divulga ata da última reunião

22h30: China divulga inflações CPI e PPI de março