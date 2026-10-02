Inflação da zona do euro acelera a 3,8% em setembro, acima do esperado

A inflação da zona do euro voltou a acelerar em setembro e ficou acima das expectativas do mercado. O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor registrou alta de 3,8% em 12 meses, ante 3,2% em agosto, segundo estimativa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo Eurostat, o escritório de estatísticas da União Europeia.

Na comparação mensal, os preços avançaram 0,6% em setembro. O resultado mantém a inflação distante da meta de 2% perseguida pelo Banco Central Europeu (BCE) e reforça a atenção sobre os próximos passos da política monetária do bloco.

A energia foi o principal destaque da leitura. Os preços do segmento subiram 18,8% em 12 meses, acelerando frente aos 14,3% registrados em agosto. Na comparação apenas com o mês anterior, a alta chegou a 3,9%.

Os serviços também ganharam força, com inflação anual de 3,2%, ante 3% em agosto. Alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco passaram de 1,1% para 1,4%. Já os bens industriais não energéticos tiveram leve desaceleração, de 1,2% para 1,1%.

A inflação subjacente, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco e é acompanhada de perto por autoridades monetárias por ajudar a identificar pressões mais persistentes sobre os preços, acelerou de 2,4% para 2,5% na comparação anual.

Os números de setembro aumentam a importância das próximas decisões do BCE. A autoridade monetária afirma que suas decisões são tomadas reunião a reunião e dependem da evolução dos dados, tendo como objetivo estabilizar a inflação em 2% no médio prazo. Os dados divulgados nesta sexta-feira ainda são preliminares. O Eurostat prevê publicar a leitura completa da inflação de setembro em 16 de outubro.