Inflação continua a acelerar e prévia é a maior para fevereiro desde 2016

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, variou 0,99% em fevereiro, acelerando em cima da taxa de janeiro, de 0,58%. A alta da inflação no mês traz o maior índice para fevereiro desde 2016 e mostra que a pressão inflacionária continua forte no Brasil.

Os dados divulgados nesta quarta-feira, 23, pelo IBGE, trazem fatores sazonais, que costumam acontecer nessa época em todos os anos, e conjunturais, que vem pressionando a inflação desde o ano passado. O grupo educação foi o que mais subiu no mês, com alta de 5,64%. A alta se deve aos reajustes de início do ano letivo, que costumam pesar no bolso das famílias todo ano. Porém, outros grupos da cesta da inflação continuam acelerados, fazendo com que o peso dos preços seja grande. No caso dos transportes, houve alta de 0,87%, o movimento é contrário ao registrado na prévia de janeiro, quando houve deflação de 0,41%. Isso porque a alta dos preços do petróleo no mercado internacional continua a pressionar os preços por aqui.

Os alimentos e bebidas também subiram. O grupo teve variação de 1,20%, acima dos 0,97% de janeiro. O aumento do preço das commodities no mercado internacional, assim como problemas climáticos que afetaram safras no Brasil, pressionam os preços.

A alta de grupos sazonais junto a itens que tem grande peso na cesta de preços e pressionam a inflação a meses mostram a dificuldade do índice ceder no Brasil, mesmo com alta na taxa básica de juros. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 10,76%, acima dos 10,20% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.