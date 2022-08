Inflação chega nas techs e iPhones ficam mais caros no Brasil

A inflação já respingou nos preços do iPhone. A Apple está reajustando o preço de vários produtos no Brasil, com aumentos de até 6% no valor. A linha de celulares sofreu aumentos de 3,5% nos preços. O iPhone 13 Pro, o mais caro da marca, sofreu um aumento de 527 reais, com preço ajustado de 14.972 mil reais para 15.499 mil reais, e o iPhone 13 mini (128GB), o mais barato, passa a valer agora 6,599 mil após aumento de 225 reais.

A companhia não explicou o motivo dos reajustes, mas a inflação global vem encarecendo os custos de diversas fabricantes. Os Estados Unidos, sede da companhia, enfrenta a maior inflação em 40 anos. Embora o país tenha registrado uma leve desaceleração na alta dos preços, de 9,1% para os atuais 8,5%, a inflação segue bastante alta. No Brasil, a inflação também continua alta mesmo com a política de elevação de juros sendo praticada há 17 meses.

Os preços do MacBook Air foram os que sofreram maior reajuste, de até 6%. A crise dos chips eclodida durante a pandemia, ainda enfrenta problemas de recomposição da oferta no mercado devido às paralisações e desequilíbrios herdados da crise sanitária e aos rígidos controles de Covid-19 na China, que saiu recentemente de um novo lockdown para controlar os casos da doença no país. Os modelos da linha MacBook Air passam a custar de 11.599 mil a 17.199 mil reais.