Inflação americana sobe 0,1% e dá sinais de alívio

A inflação nos Estados Unidos veio melhor que o esperado, ajudando a aliviar as expectativas de um tom mais agressivo do banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed), em sua última reunião do ano na quarta-feira, 14. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) registrou aumento de 0,1% em novembro, abaixo da expectativa do mercado de 0,3% e com avanço menor ao registrado no mês anterior, que foi de 0,4%. Com isso, a inflação anual em 12 meses caiu de 7,8% em outubro para 7,1% em novembro.

O preço de energia recuou 1,6% no mês, ajudando a puxar o índice para baixo, mas a alta nos preços de alimentos e de habitação ainda continuam a pressionar a inflação americana. Os preços de moradia, que representam terço do CPI, subiram 0,6%. Os de alimentos subiram 0,5%, acumulando alta de 10,6%, e apesar do arrefecimento no preço de energia, o item ainda acumula uma das maiores altas, de 13,1% no ano.

Independentemente da melhora nos dados, o mercado espera que Fed realize um aumento de 0,5 ponto percentual em sua última reunião do ano. A queda nos dados de inflação, no entanto, podem trazer alívio de uma postura menos agressiva do banco central nas próximas reuniões. No ano, o Fed já fez seis elevações na taxa de juros, elevando a referência para uma meta de 3,75% a 4%.