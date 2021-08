Inflação americana em julho sobe, mas em ritmo menor que no mês anterior

O CPI Core de julho, divulgado na manhã desta quarta-feira, 11, pelo Escritório de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês), desacelerou 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior e veio abaixo do esperado pelos economistas. O índice reúne a variação de preços do consumidor, com exceção de combustíveis e alimentos, que sofrem volatilidades pontuais. Em julho, o CPI Core foi de 0,3% em relação a junho, 0,1 ponto percentual abaixo da expectativa dos economistas da Bloomberg. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. Já no acumulado do ano, a variação é de 4,3%, em linha com as estimativas e 0,2 ponto percentual abaixo do mês anterior.

“Junto com veículos novos, os índices para recreação, para cuidados médicos e para cuidados pessoais aumentaram em julho. O índice para carros usados ​​também aumentou em julho, mas o avanço de 0,2% foi muito menor do que nos últimos meses. O índice de seguro de veículos motorizados caiu em julho, e o índice de tarifas aéreas caiu ligeiramente”, disse o BLS em nota.

Um dos indicadores mais esperados pelo mercado, o CPI Core de julho ameniza a expectativa dos economistas de breve retirada dos estímulos econômicos pelo Federal Reserve Bank, uma vez que a inflação é o principal termômetro monitorado pelo banco central americano para as decisões de política monetária. A meta de inflação do Fed é de uma média de 2% por um período prolongado.

“O resultado corroborou com a expectativa de que o pico inflacionário tenha ocorrido em junho, amenizando as preocupações com o Fed. Como o Fed busca uma média anual e a inflação ficou abaixo por muito tempo, esse ponto ainda não foi ultrapassado”, diz Victor Beyruti, analista da Guide Investimentos. “De qualquer jeito o debate deve seguir em foco, com investidores de olho no PCE (outro indicador de inflação) e dados de emprego”, diz ele.

Índice amplo

O CPI que abrange combustíveis e alimentos variou 0,5% em julho em relação ao mês anterior, atendendo a estimativa dos economistas da Bloomberg. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. No acumulado do ano, o índice subiu 5,4%, mesmo índice do mês anterior e 0,1 ponto percentual acima da expectativa dos analistas.

“Os índices de alimentos, energia e veículos novos aumentaram em julho e contribuíram para o aumento mensal de todos os itens com ajuste sazonal. O índice alimentar aumentou 0,7 por cento em julho como cinco dos principais grupos de alimentos em supermercados, e o índice de alimentação fora de casa aumentou 0,8%. O índice de energia subiu 1,6 por cento em julho, enquanto o índice da gasolina aumentou 2,4 por cento e outros índices do componente de energia também subiram”, disse o BLS em nota.