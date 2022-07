Inflação acelera acima do esperado nos EUA em junho e chega a 9,1%

Bem acima do esperado, a inflação nos Estados Unidos subiu para 9,1% em junho, no acúmulo anual, um recorte de mais de quatro décadas. Os preços da gasolina e alimentos, novamente, alavancaram essa alta histórica e sucessiva. O índice de preços saltou 1,3 por cento no mês, após subir 1,0 por cento em maio, conforme os dados divulgados hoje,13, pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA.

A previsão média era de aumento em 8,8% no ano, já considerando alto. Só o setor de energia está com aumento de 41,6% no acúmulo anual, enquanto o setor de alimentos pesa na inflação com 10,4% de aumento. Com os dados de hoje, há um forte estímulo para Federal Reserve – o Banco Central – continuar aumentando os juros para desacelerar a economia, a fim de conter a inflação.

Em contrapartida, há um maior risco de recessão, isto é, quando a economia para de crescer e começa a encolher, refletindo no produto interno bruto do país. “Diante de juros maiores e política monetária restritiva, o menor dinamismo econômico provoca menor confiança no presente e futuro, que reduz os gastos e investimentos provocando um movimento de menor contratação e nível de emprego”, diz Carlos Caixeta, economista pela UFMG e membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Esse cenário previsto de retração econônica é o movivo pela tese de “insustentabilidade” na atual taxa de emprego no país.

Para Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, os dado de inflação em junho reforçam a postura “hawkish”, isto é, mais agressiva no aumento de juros. “Na reunião entre 26 e 27 de julho é precificado pelo mercado, com probabilidade majoritária, a manutenção no ritmo de elevação dos juros em 75 pontos-base, para o patamar entre 2,25% e 2,5%”, avalia. Se os juros chegarem nesse nível, é novamente um novo recorde e mais um indicador de intensa recessão para a economia americana no próximo ano.

Em nota oficial, divulgada pela Casa Branca, Biden mencionou o persistente impacto da Covid-19 e na Guerra na Ucrânia para a escalada de preços no globo, assim como, ressaltou a independência do Federal Reserve no combate à inflação. “Vou demandar ao Congresso, este mês, uma legislação para reduzir os custos das despesas diárias que estão atingindo as famílias americanas, incluindo medicamentos prescritos, contas de serviços públicos, e seguro de saúde”, destaca o presidente, como medida de curto prazo para conter a inflação.