Indústria tem perda de ritmo e recua 0,6% em julho

A produção industrial perdeu ritmo e recuou 0,6% na passagem de julho para julho, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor vinha de variação nula em junho (0,0%) e avanço (0,3%) em maio. Na comparação com julho de 2022, a queda foi de 1,1%. Com o resultado, a indústria acumula no ano recuo de 0,4% frente a igual período de 2022, e mostra uma variação nula (0,0%) no acumulado dos últimos 12 meses.

“O resultado acentua o movimento de perda de ritmo, especialmente quando comparado com junho e maio”, explica André Macedo, analista da pesquisa. O setor industrial foi um dos que melhor performou no PIB do 2º trimestre, com avanço de 0,9%, enquanto isso, serviços avançou 0,6% e o agronegócio recuou -0,9%.

O principal componente de queda segundo o IBGE foi veículos automotores, reboques e carrocerias (-6,5%). A queda ocorre um mês após o fim do programa de carros populares, que concedeu créditos tributários a montadoras. “A tentativa de fazer o setor automotivo “pegar no tranco” não surtiu o efeito desejado, em especial porque não foi concomitante com a queda de juros, mas também mostra, mais uma vez, que iniciativas pontuais trazem volatilidade aos números dos setores contemplados sem com isso elevar o patamar”, afirma o economista André Perfeito.

Setores

Além dos automóveis, as atividades extrativas também recuaram e interrompem dois meses seguidos de crescimento, que totalizam 4,3% no período entre maio e junho de 2023. Essa queda, entretanto, não altera a trajetória de aumento. “É o setor de principal impacto positivo no resultado do acumulado do ano, com expansão de 7%”, ressalta o pesquisador.

Outros setores que influenciaram no resultado de julho foram confecção de artigos do vestuário e acessórios (-8,0%), de produtos de metal (-4,8%) e de produtos de borracha e de material plástico (-3,8%).

Por outro lado, entre as nove atividades que apontaram expansão na produção, destaque para produtos farmoquímicos e farmacêuticos (8,2%), que interrompe três meses consecutivos de queda na produção, com perda acumulada de 17,7%. “É um setor que historicamente tem um caráter mais volátil no que se refere à produção de mês a mês”, lembra Macedo. Outros dois setores que se destacaram foram os de produtos alimentícios (0,9%) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,7%).

O setor de alimentos marca o primeiro resultado positivo desde dezembro de 2022 (4,4%), impulsionado pelo avanço da expansão de produção de açúcar, soja e carne bovina. Já o último elimina parte do recuo de 3,4% registrado em junho.

