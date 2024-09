Indústria recua 1,8% em julho em São Paulo, acima da média nacional

Na passagem de junho para julho, a produção industrial brasileira caiu 1,4%, com decréscimos em apenas três dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta sexta-feira, 13. Pará (-3,8%), Bahia (-2,3%) e São Paulo (-1,8%) tiveram queda na produção.

Já os avanços mais acentuados foram registrados no Amazonas (6,9%) e no Espírito Santo (5,8%). Os dados foram divulgados hoje (13) pelo IBGE.Paraná (4,4%), Pernambuco (4,2%), Região Nordeste (3,0%), Minas Gerais (2,1%), Ceará (1,9%), Mato Grosso (1,8%), Rio de Janeiro (1,4%), Santa Catarina (1,3%), Goiás (1,2%) e Rio Grande do Sul (0,8%) completam o rol de UFs com resultados positivos em julho de 2024.

Bernardo Almeida, analista da pesquisa, esclarece que a soma dos resultados regionais não resulta no resultado nacional divulgado na semana anterior. “A leitura que fazemos é que o índice nacional apontou um recuo de 1,4% e, em termos regionais, três locais seguem esse mesmo movimento ou comportamento. É preciso salientar que o resultado regional não esgota o resultado do Brasil, ou seja, uma parte da produção nacional não é vista pelos resultados regionais, já que são apenas 15 locais pesquisados. Dessa forma, como as séries de cada local são formadas independentemente, inclusive a do Brasil, o resultado nacional atua como parâmetro para a análise regional. Ainda, aplicando-se o ajuste sazonal, as séries perdem a singularidade do chamado fator aditividade. Assim, o somatório das partes não resulta no todo. Desse modo, o resultado nacional não deriva da soma dos resultados regionais.”, explica Almeida.

Almeida ressalta que o recuo de 1,4% está concentrado nas atividades com maior peso dentro da amostra nacional. Houve quedas nos setores de produtos derivados de petróleo, no setor extrativo e de alimentos.

São Paulo, que é o mais diversificado industrialmente e representa 33% da produção industrial, foi a maior influência e interrompeu três meses consecutivos de taxas positivas, período em que acumulou avanço de 4,1%. “A queda de 1,8%, acima da média nacional, acabou eliminando parte do crescimento acumulado no período. A indústria farmacêutica influenciou negativamente o resultado da produção paulista. Com esse resultado, a indústria local ainda se encontra 2,2% acima do patamar pré-pandemia”, completa Almeida.

Ele observa que, nos últimos meses, a indústria vem apresentando comportamento oscilante. No mês anterior, junho, o crescimento de 4,1% ocorreu num movimento natural de recuperação da indústria impulsionado pela retomada de plantas industriais do Rio Grande do Sul, paralisadas em maio. O analista diz que essa nova queda em julho está relacionada a condições macroeconômicas desfavoráveis.

“Observamos a indústria nacional caminhando num ritmo aquém da sua capacidade operacional. Há uma melhora no ritmo de produção e, se formos observar sob a ótica do patamar pré-pandemia, encontramos nove locais operando acima desse patamar. São eles: Mato Grosso (21,3% acima), Rio de Janeiro (11,9%), Mina Gerais (11,4%) Amazonas (8,1%) Paranã (7,9%) Santa Catarina (7,3%), Goiás (4,3%), Rio Grande do Sul (3,5%) e São Paulo (2,2%). Todos estão também acima da média nacional que é de 1,4%”, diz o analista da pesquisa.

Ele ressalta que há um crescimento no ritmo de produção, mas, ao mesmo tempo, observa-se também que a indústria caminha de forma moderada. No lado da demanda, observa-se a taxa de juros em patamares elevados impactando na renda disponível e no consumo das famílias. No lado da oferta, os juros encarecem o crédito e inibem a tomada de decisão de investimentos.

“Por um lado, temos uma melhora no mercado de trabalho e, por outro, temos a taxa de juros refreando os efeitos desse fator positivo. Isso explica esse quadro oscilante no comportamento da indústria”, analisa Almeida.