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Indústria reage a Lula com avanço do fim da taxa das blusinhas

Fiemg diz que retirada do imposto amplia vantagem dos importados; compras internacionais cresceram 71% em julho

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 18h00
DIFICULDADE - Indústria têxtil em Araraquara (SP): concorrência desigual com similares chineses
Indústria têxtil (Edson Silva/Folhapress/.)
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Indústria reage a Lula com avanço do fim da taxa das blusinhas Priorizar nos meus resultados Google

A reação da indústria ao avanço do fim da chamada taxa das blusinhas começou. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) criticou nesta quarta-feira o movimento de Lula e do Congresso para manter zerado o imposto federal sobre compras internacionais de até 50 dólares.

Segundo a entidade, a medida amplia a vantagem competitiva de produtos importados vendidos por plataformas estrangeiras e pode atingir produção, investimentos e empregos no Brasil.

A Fiemg aponta que as compras realizadas pelo Remessa Conforme somaram 2,32 bilhões de reais em julho, alta de 71,31% sobre o mesmo mês de 2025. Em junho, primeiro mês completo após a redução da alíquota, foram 2,6 bilhões de reais, crescimento de 101% em um ano.

A federação reconhece que não é possível atribuir toda a alta exclusivamente à mudança tributária, mas afirma que os números mostram uma aceleração das compras internacionais após a redução do imposto.

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“A indústria nacional precisa competir em condições equilibradas com os produtos importados”, diz Juliana Gagliardi, coordenadora da Gerência de Economia da Fiemg. Segundo ela, diferenças nas regras aplicadas a fornecedores estrangeiros e empresas instaladas no país afetam investimentos, empregos e a capacidade de geração de valor da indústria brasileira.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre acertaram acelerar no Congresso a tramitação da medida que mantém a isenção federal sobre as encomendas de baixo valor.

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