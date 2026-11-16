Ler Resumo





A indústria de latas de alumínio projeta um verão e férias aquecidos, impulsionados pela diversificação de bebidas. A Abralatas aponta um crescimento de 44% na última década, apesar de uma leve retração no ano anterior. Novas categorias como águas e energéticos ganham destaque, mas o resultado final dependerá do poder de compra da população e das condições econômicas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A chegada do verão, das férias e do período de festas deve estimular a indústria de latas de alumínio com a expectativa de um consumo mais diversificado, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Lata de Alumínio (Abralatas). Na última década, esse mercado registrou crescimento de 44%, ao saltar de 23,6 bilhões de unidades comercializadas em 2015 para 34,1 bilhões em 2025, o que representa um avanço de mais de 10 bilhões de latas no período.

No ano passado, o volume de vendas retraiu 2,1% na comparação com o recorde histórico atingido em 2024, quando o total de latas negociadas alcançou 34,8 bilhões de unidades. Apesar da leve queda anual, as vendas de 2025 totalizaram o segundo maior montante da série histórica do setor.

Já para a temporada 2026/2027, a Abralatas estima a ampliação de outras categorias: além das cervejas e dos refrigerantes tradicionais, as embalagens de alumínio ganham destaque em segmentos como águas, energéticos, cervejas sem álcool, sucos e drinques prontos. Segundo a entidade, no primeiro semestre de 2026, esse grupo teve elevação de 30%, somando 1 bilhão de latas vendidas.

Embora a variedade de produtos e ocasiões de consumo crie um cenário favorável, a associação, que representa 41 empresas da cadeia produtiva, pontua que o resultado efetivo do ciclo atual dependerá do poder de compra da população, das condições climáticas e do ritmo da atividade econômica no Brasil.