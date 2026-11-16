Indústria de latas de alumínio aposta em novas categorias para impulsionar vendas na temporada 2026/2027
Setor cresceu 44% em dez anos e registra avanço de 30% em segmentos como águas, sucos, energéticos e drinques prontos no 1º semestre de 2026, aponta Abralatas
A chegada do verão, das férias e do período de festas deve estimular a indústria de latas de alumínio com a expectativa de um consumo mais diversificado, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Lata de Alumínio (Abralatas). Na última década, esse mercado registrou crescimento de 44%, ao saltar de 23,6 bilhões de unidades comercializadas em 2015 para 34,1 bilhões em 2025, o que representa um avanço de mais de 10 bilhões de latas no período.
No ano passado, o volume de vendas retraiu 2,1% na comparação com o recorde histórico atingido em 2024, quando o total de latas negociadas alcançou 34,8 bilhões de unidades. Apesar da leve queda anual, as vendas de 2025 totalizaram o segundo maior montante da série histórica do setor.
Já para a temporada 2026/2027, a Abralatas estima a ampliação de outras categorias: além das cervejas e dos refrigerantes tradicionais, as embalagens de alumínio ganham destaque em segmentos como águas, energéticos, cervejas sem álcool, sucos e drinques prontos. Segundo a entidade, no primeiro semestre de 2026, esse grupo teve elevação de 30%, somando 1 bilhão de latas vendidas.
Embora a variedade de produtos e ocasiões de consumo crie um cenário favorável, a associação, que representa 41 empresas da cadeia produtiva, pontua que o resultado efetivo do ciclo atual dependerá do poder de compra da população, das condições climáticas e do ritmo da atividade econômica no Brasil.