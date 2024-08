Indústria da China frustra expectativas em julho, mas varejo avança

A produção industrial da China subiu 5,1% em julho, ante igual mês do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês) divulgado nesta quinta-feira, 15.

O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, que estimava um crescimento de 5,5%. O país asiático, segunda maior economia do mundo, também divulgou os dados do varejo. O crescimento foi de 2,7% em julho, na comparação anual, ligeiramente acima da expectativas, de 2,6%.

As vendas de novas moradias continuam em queda (-25% de janeiro a julho, em comparação com igual período de 2023), mas em velocidade menor. Ainda assim, trata-se de um ritmo mais lento de crescimento, com potencial de diminuir a demanda por produtos brasileiros, especialmente as commodities, como o aço.