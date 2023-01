Indústria carece de impulso, mas vê subir massa salarial e faturamento

A indústria de transformação brasileira careceu de impulso no mês de novembro, segundo a pesquisa de Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta quarta-feira, 18. A confederação afirma que esses impulsos pode ser medidos pela capacidade instalada e as horas trabalhadas, que andaram praticamente de lado, variando 0,1%. No entanto a CNI destaca que a estabilidade nos preços para o produtor fez avançar os indicadores financeiros como faturamento, massa salarial e rendimento médio do trabalhador. Neste cenário, o faturamento avançou pelo segundo mês consecutivo e atingiu o ponto mais alto desde 2015.

“Com os resultados de novembro, já compreendemos o que houve em boa parte de 2022 e identificamos uma perda do ritmo de atividade nesse fim de ano, com relativa estabilidade do emprego, das horas trabalhadas na produção e da utilização da capacidade instalada. Ainda assim, apenas em dezembro poderemos completar esse quebra-cabeça”, explica Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI.

De acordo com o levantamento do mês de novembro, o faturamento real da indústria de transformação cresceu 1,4% em relação ao resultado de outubro, na série livre de efeitos sazonais. E na comparação com novembro de 2021, o faturamento teve crescimento de 9,9%. Além disso, com relação ao mercado de trabalho, as variáveis associadas à remuneração do trabalhador – massa salarial e rendimento médio – também avançaram e atingiram o ponto mais alto desde 2020.

A massa salarial real da indústria de transformação cresceu 1,0% na comparação com outubro, na série livre de efeitos sazonais, e o resultado do mês reverteu a queda de outubro (-0,5%). novembro de 2021, o crescimento da variável é de 6,8%. Já o rendimento médio real dos trabalhadores da indústria teve avanço de 1,0% em novembro de 2022, na comparação com outubro, na série livre de efeitos

sazonais. Na comparação com novembro de 2021, o rendimento apresenta avanço de 6,0%.