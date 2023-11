Indústria anda de lado e registra variação nula no terceiro trimestre

A produção industrial do Brasil anda de lado. Em setembro, houve um ligeiro crescimento de 0,1% e, no terceiro trimestre, a variação foi nula. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 1º de novembro, a variação também é nula no ano.

“O resultado de setembro da produção industrial nacional marca o segundo mês seguido de crescimento, mas não altera o comportamento de menor dinamismo que a caracteriza nos últimos meses. Para além disso, no índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando três das quatro grandes categorias econômicas e 20 dos 25 ramos industriais investigados”, destaca o gerente da Pesquisa Industrial Mensal, André Macedo.

O pesquisador que o patamar da taxa de juros, ainda elevado apesar do movimento de redução do Banco Central tem influência nas atividades industrial. “A taxa de juros elevada nos ajuda a entender esse comportamento do setor industrial, com influência direta sobre as decisões de investimento, por parte das empresas, e de consumo, por parte das famílias. Para além disso, explica o crédito ainda caro e as elevadas taxas de inadimplência”, diz.

Em setembro, a influência positiva mais importante para o resultado veio das indústrias extrativas, que avançaram 5,6% nesse mês, após acumular perda de 5,6% no período julho-agosto de 2023. Outras contribuições positivas relevantes sobre o total da indústria vieram de produtos químicos (1,5%) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,5%).

Continua após a publicidade

Já entre as vinte atividades que apontaram redução na produção, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-16,7%), máquinas e equipamentos (-7,6%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,1%) exerceram os principais impactos em setembro de 2023, com a primeira interrompendo dois meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 30,2%; e as duas últimas voltando a recuar após registrarem avanços no mês anterior: 4,9% e 5,7%, respectivamente.

Macedo pontua ainda que os 3 ramos que mais influenciaram negativamente o setor industrial nesse mês também exerceram impactos positivos relevantes em agosto último. E essa tem sido uma característica da produção ao longo do ano: quedas e avanços que se eliminam. “Isso também acontece com a indústria geral e fica bem caracterizado quando comparamos o patamar de setembro de 2023, que é o mesmo de maio desse ano, com o de dezembro de 2022: verifica-se um saldo positivo de somente 0,3%. Ou seja, passados 9 meses de 2023, a indústria só avançou 0,3% frente ao patamar que havia encerrado o ano de 2022”.