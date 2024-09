Índice mostra que 97% das obras no país estão abaixo de 50% concluídas

Com o uso de inteligência artificial, a startup Swiss Capital criou um índice para medir o andamento de construções de imóveis comerciais e residenciais no Brasil. A conclusão da empresa que é uma das principais do ramo de originação e qualificação de empreendimentos imobiliários para recebimento de aportes de investidores pessoas físicas, securitizadoras, bancos e fundos de investimento nacional e internacional que estamos em obras: 97,52% das construções no país estão abaixo de 50% concluídas. O Índice Swiss Capital de andamento das Obras (ISCAO) monitora 831 empreendimentos, de 314 empresas distintas, com mais de 38 bilhões de reais em Valor de Venda Geral (VGV).

Obras em estágio inicial afastam investidores. “Quanto mais inicial o estágio da construção, maior o risco para o investidor e, consequentemente, maior a rentabilidade. Mesmo assim, em certos casos, faz sentido para o investidor pessoa física alocar recursos nesse tipo de projeto, em razão da maior rentabilidade. Claro que, acima dos 50% é mais fácil conquistar o interesse do investidor institucional e, abaixo dos 50%, do investidor PF”, diz Alex Andrade, CEO da Swiss Capital.

O aumento do número de construtoras com obras abaixo de 50% reflete a crescente confiança e atividade no setor, impulsionada por condições favoráveis de crédito e incentivos governamentais. “Para um investidor de fundo, é essencial que o projeto tenha um planejamento robusto, recursos adequados e uma execução eficiente para garantir a entrega dentro do prazo e do orçamento, assegurando assim o retorno esperado sobre o investimento”, diz.

Neste ano, a startup aumentou exponencialmente seu VGV e quantidade de empreendimentos na plataforma. Isso indica que há um crescimento significativo no interesse das construtoras pela captação de recursos no mercado alternativo, fora do sistema tradicional bancário. “Quase duplicamos a quantidade de construtoras em busca de crédito, o que sugere que elas estão mais animadas e motivadas a investir. E eu atribuo isso a dois principais fatores: o incentivo governamental do programa Minha Casa Minha Vida e a queda da Selic nos últimos meses, apesar de não ter sido expressiva”, diz Alex Andrade, CEO da Swiss Capital.