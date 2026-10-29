Índice de inflação dos EUA acumula alta de 3,6% em 12 meses, acima da meta do Fed

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), avançou 0,5% em setembro, na comparação com agosto. Em 12 meses, a alta chegou a 3,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA).

O resultado anual permanece acima da meta de inflação de 2% perseguida pelo Fed. O núcleo do PCE, que desconsidera os preços de alimentos e energia, teve elevação mensal de 0,3% e acumulou avanço de 3,1% em 12 meses.

Os resultados vieram em linha com as expectativas do mercado. O relatório também mostrou que os gastos com consumo pessoal cresceram 0,5% em setembro em valores nominais. Descontada a inflação, porém, a expansão do consumo ficou abaixo de 0,1%.