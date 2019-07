O presidente Jair Bolsonaro comemorou na noite desta segunda-feira 22, em publicação em sua conta oficial no Twitter, a queda no Credit Default Swap (CDS), índice que mede o risco-país, do Brasil. O CDS chegou a 128 pontos, menor patamar desde 2014.

Bolsonaro destacou que o índice mostra a “recuperação da confiança de investidores internacionais no Brasil.”

“Junto a avanços como ingresso na OCDE e acordo Mercosul-UE, estamos colocando o Brasil no lugar que merece”, acrescentou Bolsonaro em sua postagem. O país pleiteia a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e conta com o apoio do governo americano, mas ainda não foi confirmado como membro do bloco.

Economistas creditam a melhora também à aprovação em primeiro turno do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O projeto ainda será votado em segundo turno na Casa e depois no Senado, antes de ser aprovado em sua versão final.

Há cinco anos, quando apresentava o mesmo índice CDS de julho de 2019, o Brasil era classificado como grau de investimento pelas agências de rating, com selo de bom pagador.

(Com Agência Brasil)