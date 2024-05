Indicação de nova presidente da Petrobras pode ser aprovada até sexta

A indicação de Magda Chambriard para os cargos de presidente e de membro do Conselho de Administração da Petrobras pode ser apreciada pelo Conselho de Administração até sexta-feira desta semana, dia 24. Para que isso aconteça, é preciso que seja concluída a etapa atual do processo de governança, de avaliação dos comitês de Elegibilidade e de Pessoas.

Em comunicado divulgado na semana passada, a Petrobras informou que, na mesma reunião, o Conselho de Administração apreciará a indicação de Magda Chambriard como membro do colegiado e sua eleição como presidente da companhia. Não há confirmação, entretanto, se ela já tomaria posse na sexta-feira.

O processo de análise costuma levar até 15 dias. No entanto, a análise pelo Conselho de Administração pode ocorrer em prazo menor, como aconteceu com o ex-presidente Jean Paul Prates, demitido na semana passada por Lula.

A demissão de Prates e a nomeação de Chambriard, ex-funcionária da companhia e ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo durante o governo Dilma Rousseff, balançou o mercado. A companhia perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado nos três dias que seguiram a decisão de Lula. A principal preocupação do mercado é que a nomeação da ex-diretora da ANP amplie a interferência política do PT na estatal.

Prates foi demitido depois de um longo processo de fritura no governo. O relacionamento dele com alguns ministros, como Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) não era das melhores, mas piorou após o executivo se abster de uma votação sobre dividendos extraordinários. A orientação do governo era para não pagar. Após a tensão gerada no mercado, a empresa recuou e decidiu distribuir 50% destes dividendos. Também pesou para a decisão a cobrança de Lula por aumento de investimentos estruturantes da companhia.

Continua após a publicidade

” Tentaram personificar em mim e no ministro Rui Costa (o motivo para a demissão de Prates). Isso não aconteceu. O presidente Lula, com 78 anos, não pode ser constrangido por nenhum de nós”, afirmou Silveira a jornalistas nesta terça, durante o embarque de eletricistas da Light e da Enel Rio, além de equipamentos, para ajudar em reparos no Rio Grande do Sul.

Segundo o ministro, o objetivo da troca é o cumprimento integral do plano de investimentos da Petrobras, que elevou em 31% o volume de recursos a serem aplicados entre 2024 e 2028.

Chambriard é vista como mais alinhada aos ministros e a Lula quanto aos objetivos e funções da Petrobras. Silveira questionou as críticas a indicada pelo governo, salientando que ela é uma profissional com extensa carreira no setor petroleiro. “ É desrespeitoso dirigir-se a uma profissional como a Magda como subserviente”, afirmou. Silveira salientou que ele e Chambriard estão alinhados a temas como exploração de petróleo na Margem Equatorial.