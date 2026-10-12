Incêndio destrói o mercado de comida de rua mais antigo de Paris

Um incêndio destruiu o mercado coberto mais antigo de Paris, um local popular de comida de rua que leva o nome de órfãos vestidos de vermelho, informaram as autoridades nesta segunda-feira, 12.

O Marché Couvert des Enfants Rouges, no bairro central de Marais, existe desde 1615 e recebe esse nome devido às vestimentas vermelhas usadas pelos órfãos de um hospital próximo ao mercado até 1772.

A revista Food & Wine classificou-o, neste ano, em quinto lugar mundial na categoria de comida de rua, atrás de outros destinos gastronômicos em Londres, Bangcoc, na cidade francesa de Lyon e na Cidade do México.

“O mercado ficou completamente destruído” durante a madrugada de domingo para segunda-feira, declarou à imprensa, no local, o tenente-coronel Pierre de Bouvier.

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“Não sobrou nada do mercado coberto”, acrescentou, observando que sua estrutura metálica havia “desabado parcialmente” no interior.

O prefeito do distrito central de Paris, Ariel Weil, disse sentir-se aliviado pelo fato de o incêndio estar controlado e não correr risco de se propagar ainda mais.

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“Evitou-se o pior”, afirmou. “Nenhum edifício vizinho foi afetado” nesta zona histórica que, nas últimas décadas, tem estado repleta de turistas.

(Com informações da AFP)