ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Inadimplência do consignado CLT começa a aparecer nos fundos de crédito

Informes enviados à CVM mostram aumento de atrasos e provisões em veículos lastreados em empréstimos a trabalhadores

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 10h15
CONTRASTE - Carteira de Trabalho: o desemprego baixo não alivia a situação
Carteira de Trabalho (FG Trade/Getty Images)
Continua após publicidade
Inadimplência do consignado CLT começa a aparecer nos fundos de crédito Priorize VEJA no Google

A escalada da inadimplência no consignado privado começa a deixar marcas também nos fundos que compram esses empréstimos.

Dados dos informes mensais enviados à Comissão de Valores Mobiliários mostram aumento de atrasos e, principalmente, das provisões para perdas em alguns FIDCs especializados em adquirir créditos concedidos a trabalhadores com carteira assinada.

Um dos casos mais expressivos é o FIDC UP.P Consignado Privado. Em agosto, o veículo tinha uma carteira bruta de R$ 277,3 milhões e R$ 60,5 milhões em provisões para perdas — o equivalente a 21,8% da carteira. Em julho, essa relação estava em 13,1%.

As parcelas vencidas correspondiam a 11,2% da carteira em agosto. Outro indicador informado pelo fundo, o de créditos inadimplentes, avançou de 9,5% para 13,5% entre julho e agosto.

Siga
Continua após a publicidade

Os números não significam que 21,8% da carteira já tenha dado calote. A provisão é uma estimativa contábil para perdas esperadas e pode superar o montante das parcelas que já venceram. No caso do UP.P, é justamente isso que ocorre: a provisão equivale a quase duas vezes o estoque de parcelas vencidas.

A deterioração, porém, não é uniforme.

Continua após a publicidade

No Simplix Consignado Privado I, que também compra empréstimos consignados concedidos a trabalhadores do setor privado, as parcelas vencidas representavam 3,6% da carteira de R$ 103,9 milhões em agosto. A provisão era de R$ 1,94 milhão, ou 1,9% da carteira. Em julho, as parcelas vencidas correspondiam a 2,6% e a provisão, a 0,95%.

O fundo começou a operar neste ano e sua carteira é formada por direitos creditórios decorrentes de empréstimos a trabalhadores CLT com consignação em folha nos termos da legislação do novo modelo de consignado privado.

Continua após a publicidade

Outro veículo, o Cobuccio Consignado Privado, apresentava R$ 130,6 milhões em carteira bruta em agosto. As parcelas vencidas correspondiam a 2,6% do total, ante 1,9% em julho, enquanto as provisões passaram de 0,6% para 1,4% da carteira.

A diferença entre os veículos impede que a deterioração observada em um fundo seja atribuída ao consignado CLT como um todo. Os números mostram, porém, que atrasos e aumento das provisões já começam a aparecer em algumas das carteiras formadas com esses recebíveis.

Continua após a publicidade

O movimento ocorre justamente quando a inadimplência do consignado privado avança no sistema financeiro e coloca à prova uma das premissas que ajudaram a impulsionar a modalidade: a de que o desconto diretamente na folha reduziria o risco do empréstimo.

Os próprios informes revelam diferenças importantes na composição das carteiras. No UP.P, 68,3% dos devedores estavam classificados na faixa A do SCR em agosto. No Simplix, eram 78,4%. No Cobuccio, 89%.

Continua após a publicidade

Esses percentuais, isoladamente, não permitem estabelecer uma relação de causa e efeito com a inadimplência de cada fundo. Safra dos empréstimos, perfil dos tomadores, prazo das operações e critérios de provisionamento também podem influenciar o desempenho das carteiras.

Os números ainda retratam fundos relativamente novos e tampouco permitem projetar qual será a perda final. Parte dos atrasos pode ser recuperada e provisões podem ser revertidas.

Os informes à CVM oferecem, no entanto, uma primeira fotografia de como o risco começa a aparecer também nos veículos que adquiriram esses recebíveis.

E mostram que, poucos meses depois da expansão do consignado privado, já existem diferenças relevantes no comportamento das carteiras que chegaram aos FIDCs.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
crédito
Crédito Consignado
mercado de trabalho
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).