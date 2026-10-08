Inadimplência das famílias deve bater novo recorde até dezembro, aponta estudo

A inadimplência das famílias brasileiras deve encerrar 2026 em um novo patamar recorde, apesar da entrada do 13º salário na economia. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (IBEVAR), em parceria com a FIA Business School, projeta que a proporção de empréstimos com atraso superior a 90 dias no crédito livre chegará a 8,29% em dezembro. Em agosto, último mês com dados oficiais disponíveis, o indicador já havia alcançado 8,01%, o maior nível da série analisada.

O estudo aponta que a deterioração das condições financeiras das famílias ainda não chegou ao fim. A projeção é de que a inadimplência suba para 8,18% em outubro e 8,21% em novembro, antes de atingir os 8,29% em dezembro. Na carteira total de crédito às pessoas físicas, que inclui modalidades com recursos direcionados, o índice deve avançar dos atuais 6,03% para 6,17% no encerramento do ano.

A perspectiva de agravamento ocorre em um cenário de juros elevados e crescente pressão sobre o orçamento doméstico. Segundo o Banco Central, a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,7% ao ano em agosto, enquanto o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas atingiu 28,7% em julho.

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O quadro preocupa também pelo possível impacto sobre o consumo. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostrou que 82% das famílias brasileiras tinham dívidas em agosto, enquanto 29,9% registravam contas em atraso. Entre aquelas com renda de até três salários mínimos, o percentual de inadimplentes chegava a 38,8%.

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“O crédito livre é onde o aperto das famílias aparece primeiro, e os dados ainda não mostram sinal de reversão”, afirma Claudio Felisoni de Angelo, presidente do IBEVAR e professor da FIA Business School.

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As estimativas foram elaboradas por meio de um modelo econométrico baseado em dados do Banco Central desde janeiro de 2017. Para dezembro, o estudo apresenta um intervalo de projeção entre 7,63% e 8,95%, o que indica que a intensidade da deterioração ainda é incerta. O cenário central, porém, aponta para a continuidade do avanço da inadimplência às vésperas de 2027.