Inadimplência atinge 84 milhões de pessoas pela primeira vez, segundo Serasa

O número de brasileiros inadimplentes chegou a 84,2 milhões em setembro, o maior patamar já registrado pela série histórica da Serasa. Em agosto, eram 83,9 milhões de pessoas com contas em atraso. Na comparação com setembro de 2025, houve crescimento de 6%. Desde 2020, o contingente de negativados aumentou 34,17%, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, divulgado nesta segunda-feira, 2.

O valor acumulado dos débitos com o sistema financeiro nacional alcançou 597,4 bilhões de reais, uma elevação de 0,9% em relação ao mês anterior. Em média, cada inadimplente deve 7.093,83 reais, quantia equivalente a aproximadamente 4,4 salários mínimos.

Bancos e cartões de crédito concentram a maior parcela das dívidas, respondendo por 27,16% do total. Uma mudança no levantamento foi a ascensão das financeiras à segunda posição entre os principais credores, com participação de 20,66%. É a primeira vez que essa categoria supera as contas básicas de água, luz e gás, que passaram a representar 20,32% dos débitos.