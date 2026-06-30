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Imposto de Renda: Receita paga nesta terça o maior lote de restituição da história

Receita Federal pagará 16 bilhões de reais em restituições a mais de 9,6 milhões de contribuintes ao longo do dia

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 10h11 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h52
Projeto de lei da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) autoriza pais separados a deduzirem gastos com filhos do IR
FÔLEGO Imposto de Renda: Receita pagará 16 bilhões de reais em restituições nesta terça-feira 30 (Joédson Alves/Agência Brasil)
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A Receita Federal pagará nesta terça-feira 30 o maior lote de restituição de Imposto de Renda da história. Durante o dia, serão depositados 16 bilhões de reais nas contas de mais de 9,6 milhões de contribuintes. Do total, 4,5 bilhões de reais se referem – contribuintes com idade a partir de 60 anos, professores e portadores de deficiência física ou mental. Segundo a Receita, embora o valor seja o mesmo do pago no primeiro lote de restituições em maio, o lote é considerado maior por contemplar 836 000 pessoas a mais.

Com esses dois primeiros lotes, o governo terá pago 80% das restituições previstas para este ano. O governo também reduziu de cinco para quatro o número de lotes, com pagamentos agendados para maio, junho, julho e agosto. O depósito será realizado via PIX para aqueles cuja chave for seu CPF, ou na conta corrente informada na declaração.

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