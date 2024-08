Imposto de Renda 2024: Receita paga 4º lote de restituição nesta sexta

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 30, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Ao todo, 5,3 milhões de brasileiros receberão o crédito, que totaliza R$ 6,87 bilhões. A restituição é paga aos contribuintes que, ao enviarem o documento de ajuste, pagaram mais imposto que o devido no ano de exercício, neste caso, 2023.

O dinheiro cai na conta informada na hora da entrega da declaração.

Segundo o fisco, R$ 469,1 milhões foram destinados a grupos prioritários: 15.077 idosos acima de 80 anos, 84.659 contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.168 pessoas com deficiência ou doença grave, e 27.372 profissionais do magistério. Outros 261.019 contribuintes que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou escolheram receber via PIX também terão prioridade. Além disso, 47.238 restituições foram incluídas para os afetados pelo estado de calamidade no Rio Grande do Sul. O restante, 4.904.908 restituições, irá para contribuintes sem prioridade.

Para saber se a sua restituição está disponível, basta acessar a página da Receita Federal e seguir o caminho “Meu Imposto de Renda” > “Consultar a Restituição” ou verificar a conta bancária. A Receita também oferece um aplicativo para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF. Se houver pendências na declaração, ou seja, ela está em Malha Fina, é possível fazer uma declaração retificadora. Com os problemas corrigidos, a restituição entra nos lotes subsequentes. Neste ano, ainda há lote de restituição em 30 de setembro.

O pagamento das restituições será feito apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários ou problemas na conta, o pagamento não será realizado. Se o contribuinte não resgatar o valor da restituição no prazo de um ano, poderá solicitá-lo novamente pelo Portal e-CAC no site da Receita Federal.