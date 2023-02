Imposto de Renda 2023 terá prazo maior para contribuinte fazer entrega

Segundo o Fisco, a alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Este modelo de declaração permite o preenchimento de quase todas as informações de forma automática. No ano passado, a Receita Federal disponibilizou a declaração pré-preenchida para o contribuinte que utilizasse o login com o gov.br, com autenticação nível prata ou ouro.

Assim como nos anos anteriores, a entrega será feita de forma online. Os detalhes das regras do IR desde ano devem ser divulgados no próximo dia 27 pela Receita Federal. Apesar das promessas de campanha do presidente Lula, o IR deste ano, referente ao ano-calendário de 2022, não deve ter a tabela atualizada, já que não houve mudança no ano passado ou alguma medida provisória assinada para este ano. Com isso, contribuintes que ganham acima de 1.903 reais, menos de 1,5 salário mínimo, deve ser obrigada a apresentar o documento.