Importação de vinhos pelo Brasil cresce 12,8% e movimenta US$ 273 milhões no semestre

As importações brasileiras de vinho ganharam força no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, o país comprou mais de 272,9 milhões de dólares da bebida no exterior, avanço de 12,77% em relação aos 241,9 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado.

A Itália respondeu por pouco mais de 23 milhões de dólares desse montante, equivalente a 8,43% das importações brasileiras, e ocupa a quinta posição entre os maiores fornecedores de vinho ao país em valor. O crescimento também alcançou os espumantes. As compras brasileiras no exterior somaram 20,1 milhões de dólares nos seis primeiros meses do ano, ante 18,8 milhões de dólares no mesmo intervalo de 2025, alta de 6,77%. Os produtos italianos representaram 8,14% do total importado.

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São Paulo permanece como o principal destino dos vinhos italianos que chegam ao Brasil. Segundo dados de mercado citados pela Agência Italiana de Comércio (ICE), com base em fontes como Comex/MDIC e Nomisma Wine Monitor, o estado concentra entre 28% e 32% das importações brasileiras desses produtos.

Italianos ampliam aposta no mercado brasileiro

O avanço das compras externas ocorre em um momento em que produtores italianos buscam ampliar sua presença no mercado brasileiro. A ICE, ligada à Embaixada da Itália no Brasil, realiza neste mês a quinta edição do Road Show I Love Italian Wines, voltado a profissionais do setor.

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Depois de passar por Brasília no dia 11 de setembro, o evento chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 14. A programação segue para São Paulo na quarta-feira, 16, e termina em Curitiba no dia 18. A iniciativa busca aproximar produtores italianos de importadores, distribuidores e outros representantes do mercado brasileiro, em meio ao crescimento das importações registrado neste ano.