Impasse no reajuste do salário mínimo e cautela no exterior pressionam o Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da B3, opera com bastante volatilidade, aos 127,1 mil pontos, enquanto o dólar sobe, cotado a R$ 5,78. O dia ainda é mercado por indefinições no pacote de ajuste fiscal.

O índice perdeu força a partir da divulgação de noticiário sobre o impasse que pode postergar ainda mais o anúncio, para depois do G20, devido à resistência ao limite do reajuste do salário mínimo. Os ativos também são impactados pelo tom mais duro da ata do Copom, com o mercado apostando em elevações de maior magnitude na próxima reunião.

O exterior não deve ajudar a impulsionar o Ibovespa. O cenário nos Estados Unidos é de maior cautela na espera das indicações do presidente eleito Donald Trump para o seu futuro gabinete. O empresário Elon Musk foi confirmado para um novo departamento, chamado de ‘Eficiência Governamental’. O dado de inflação americana (CPI) de outubro veio dentro das expectativas do mercado, mas indica que a inflação está desacelerando a um ritmo mais lento, aumentando as apostas para outro corte do Fed na próxima reunião.

O câmbio pode ser amenizado hoje devido aos leilões de linha realizado pelo BC de até US$ 4 bilhões. Essa operação costuma ser utilizada em momentos de alta volatilidade no câmbio ou crise de liquidez.