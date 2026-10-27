Imóveis acima de R$ 2 milhões crescem o dobro do mercado em SP

O mercado de apartamentos de alto padrão em São Paulo cresce a um ritmo duas vezes superior ao do conjunto das transações residenciais analisadas. Entre janeiro e agosto deste ano, o número de guias do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pagas para apartamentos com base de cálculo superior a 2 milhões de reais aumentou 19,6% na capital paulista. Foram 3.399 registros, ante 2.842 no mesmo período de 2025, segundo levantamento feito com dados abertos da prefeitura.

O desempenho contrasta com a evolução geral do mercado de apartamentos. No mesmo intervalo, o total de registros considerados na pesquisa avançou 9,7%, passando de 61.287 para 67.207. Com isso, a participação dos imóveis acima de 2 milhões de reais no universo analisado aumentou de 4,6% para 5,1%.

O crescimento foi mais acentuado entre as unidades adquiridas na planta. Nessa categoria, os registros passaram de 487 para 612, alta de 25,7%. Entre os apartamentos prontos, o avanço foi de 18,3%, de 2.355 para 2.787. O levantamento considera tanto imóveis novos quanto usados, além das operações envolvendo unidades em construção identificadas na base municipal.

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Nas faixas de preço mais elevadas, os resultados mostram comportamentos diferentes. Enquanto as transações de apartamentos com base de cálculo superior a 3 milhões de reais cresceram 12%, aquelas acima de 5 milhões de reais avançaram 24%. Parte desse movimento pode ser explicada pela valorização imobiliária: a mediana do valor por metro quadrado dos apartamentos prontos subiu 3,9%, fazendo com que mais unidades ultrapassassem os limites de preço considerados na pesquisa.

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Para Fernando Motta, diretor regional da incorporadora Plaenge em São Paulo, é importante distinguir os indicadores usados para avaliar o setor. “A base do ITBI reúne transações imobiliárias nas quais houve o recolhimento do imposto, enquanto os indicadores de lançamentos acompanham as vendas de imóveis novos. São recortes distintos e, quando observados em conjunto, ajudam a compreender com mais precisão o comportamento do mercado residencial”, afirma.

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Os dados consideram o mês de pagamento do ITBI, e não necessariamente a data em que a negociação foi concluída. A base de cálculo do imposto também pode refletir o valor venal de referência do imóvel, quando superior ao valor declarado da transação. Ainda assim, a evolução dos registros indica que as operações nas faixas mais altas de valor ganharam participação no mercado imobiliário paulistano ao longo dos oito primeiros meses de 2026.