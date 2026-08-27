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Ilha privada perto de Veneza é colocada à venda por R$ 33 milhões

Propriedade de 5.700 m² na Lagoa de Veneza reúne residência histórica, jardins, canal interno e dois pontos privados para barcos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 17h22 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h18
Vista aérea de uma ilha verdejante com uma casa de telhado vermelho e árvores frondosas, cercada por águas azuis cintilantes e um pântano de vegetação marrom. O céu azul claro tem poucas nuvens brancas, e estacas de madeira pontilham a água ao fundo
Ilha de Crevan em Veneza, na Itália (Lionard Luxury Real Estate/Divulgação)
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Uma ilha nos arredores de Veneza, na Itália, foi colocada à venda por 5,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de 33 milhões de reais. A Isola di Crevan, com 5.700 m², abriga uma antiga fortificação napoleônica construída no início do século XIX para reforçar a defesa da costa norte da Lagoa de Veneza.

O imóvel está sendo comercializado pela Lionard Luxury Real Estate e oferece algo raro mesmo no mercado de propriedades de alto padrão: além da residência histórica, o comprador leva toda a ilha, incluindo jardins, um canal interno e dois pontos privados de atracação para barcos.

Localizada a cerca de 7 quilômetros de Veneza, Crevan combina isolamento e acesso relativamente fácil à cidade. A chegada pode ser feita por água ou por via aérea, enquanto a posição da propriedade garante vistas para as ilhas de Burano e Torcello. A ilha é cercada por árvores maduras, áreas gramadas, plantas ornamentais e árvores frutíferas. Caminhos atravessam os jardins e levam até a residência e os pontos de embarque, fazendo do deslocamento de barco parte da própria experiência de viver na propriedade.

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De forte militar a residência particular

A história de Crevan remonta ao período napoleônico. Em 1806, a ilha passou a integrar o sistema defensivo criado para proteger a Lagoa de Veneza. Foi nesse período que a fortificação militar que hoje ocupa o centro da propriedade foi construída.

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O forte foi posteriormente ampliado e reforçado durante o domínio austríaco. A estrutura manteve sua função militar até o período posterior à Primeira Guerra Mundial, antes de passar para mãos privadas e ser transformada em residência.

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A partir de 1996, a propriedade passou por um extenso processo de restauração, que incorporou infraestrutura contemporânea sem eliminar as características originais da construção. O forte possui 215 m², distribuídos em quatro cômodos principais e dois banheiros. A casa conta com água corrente, eletricidade, aquecimento e ar-condicionado, permitindo seu uso durante todo o ano.

A legislação local também permite a consolidação de estruturas auxiliares existentes, incluindo os antigos espaços destinados ao zelador. Com isso, o novo proprietário poderá ampliar o potencial residencial da propriedade e desenvolver uma casa maior e mais contemporânea.

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Do jardim, a propriedade tem vista para Burano e Torcello, em uma das áreas mais reservadas da parte norte da lagoa. A ilha de Torcello fica a poucos minutos de barco e abriga a histórica Locanda Cipriani, que reabriu em junho de 2026 após uma extensa restauração.

Até o nome da propriedade carrega uma referência à história local. Crevan é também o nome do canal que passa ao lado da ilha e, segundo uma tradição oral, pode estar relacionado a um frade franciscano que teria contribuído para a reconstrução do vizinho mosteiro de San Francesco del Deserto. Para Dimitri Corti, fundador e CEO da Lionard Luxury Real Estate, o principal diferencial está na exclusividade proporcionada pela propriedade. “No mercado imobiliário ultra-prime, uma ilha privada representa uma das formas mais puras de propriedade: seu limite não é uma parede, mas o horizonte”, afirma.

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