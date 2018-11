Ilan negocia urgência de projeto de independência do BC no Congresso

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participou nesta quarta-feira de uma reunião na Câmara dos Deputados entre líderes da Casa com o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). A visita de Ilan ao Congresso não estava na agenda oficial do dia.

Segundo fontes da Câmara, o presidente do BC fez um apelo pela aceleração do projeto que concede independência para a autoridade monetária e temas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Uma dos assuntos abordados no encontro foi como fechar um acordo com lideranças partidárias para votar um regime de urgência para a proposta, permitindo que o texto siga diretamente para o plenário da Câmara na próxima semana.

As perspectivas estavam mistas, uma vez que o quórum no Congresso diminui em semanas de feriado, como a proclamação da República na próxima quinta-feira, ao mesmo tempo em que o clima entre parlamentares ficou mais positivo depois da eleição de Jair Bolsonaro (PSL), que defende a independência do BC.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que não há uma data para a proposta ser votada. Segundo ele, a votação dependerá de todos os líderes e caberá às lideranças decidirem se a matéria é prioritária para a Câmara neste momento.

Ao ser questionado se irá tentar votar projeto de independência do Banco Central ainda este ano, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não estudou isso ainda. “Está com Paulo Guedes”, avisou ele se referindo ao futuro ministro da Fazenda. “Eu coloquei na mesa os problemas que vejo no Brasil na área econômica. Ele (Guedes) falou que tem como resolver e passa pela independência do BC. O que a gente quer, obviamente, é inflação baixa, juros baixos, dólar compatível, que se comece a pagar dívida interna ou pelo menos que ela não cresça. Queremos diminuir a carga tributária também e ele disse que é possível, desde que certas medidas sejam tomadas”, comentou Bolsonaro.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)