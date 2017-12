IGP-M fecha o ano com maior deflação desde 2009

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), indicador utilizado para cálculo do reajuste dos contratos de aluguel, fechou o ano de 2017 com queda de 0,52%. Foi a maior redução do indicador desde 2009, quando a deflação ficou em 1,72%.

Em dezembro, o indicador teve alta de 0,89%, segundo dados divulgados hoje pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em 12 meses finalizados em novembro, o IGP-M acumulara queda de 0,86%, enquanto em 2016 a variação foi positiva em 7,17%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M saiu de 0,66% para 1,24%; o IPC subiu ligeiramente, de 0,28% para 0,30%, e o INCC desacelerou de 0,28% para 0,14%.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado, medidos pelo IPA agropecuário, subiram 0,83% em dezembro, após registrarem alta de 0,61% em novembro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais, mensurados pelo IPA Industrial, avançaram de forma mais relevante, para 1,37% depois de terem registrado aumento de 0,68% no mês passado.

Por etapas de produção, o preço das matérias-primas brutas foi o único que acelerou no período, saindo de deflação de 0,68% para um aumento relevante de 2,50%. Os Bens Finais tiveram um pequeno alívio de 0,50% em novembro para 0,48% em dezembro, enquanto os Bens Intermediários arrefeceram de 1,93% para 1,01%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo apresentou avanço de 1,24% em dezembro depois da alta de 0,66% no mês passado. No ano de 2017, o IPA acumulou recuo de 2,55% depois de mostrar deflação de 3,07% em 12 meses até novembro.