IGP-M dispara 1,57% em setembro, após queda no mês anterior

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 1,57% em setembro, revertendo a queda de 0,22% registrada em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,45% no ano e de 3,34% nos últimos doze meses.

A aceleração foi puxada principalmente pelos preços ao produtor. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde pela maior parcela do IGP-M, avançou 2,08% em setembro, depois de recuar 0,34% no mês anterior. Entre os diferentes estágios de processamento, os Bens Finais subiram 1,24%, após queda de 0,40% em agosto. O índice de Bens Finais que exclui alimentos in natura e combustíveis para consumo também acelerou, passando de alta de 0,39% para 0,80%.

Os preços ao consumidor também ganharam força no período. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), outro componente do IGP-M, registrou alta de 0,50% em setembro. O movimento contribuiu para a aceleração do índice geral no mês. O resultado de setembro também representa uma aceleração expressiva na comparação com o mesmo período do ano passado. Em setembro de 2025, o IGP-M havia avançado 0,42% e acumulava alta de 2,82% em 12 meses.

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Conhecido popularmente como “inflação do aluguel”, o IGP-M é utilizado como referência em diferentes contratos, embora seu uso não esteja restrito ao mercado imobiliário. O indicador também aparece em fórmulas de reajuste de tarifas e contratos de prestação de serviços.

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O índice calculado pela FGV reúne três componentes que acompanham diferentes etapas da economia: preços ao produtor, preços ao consumidor e custos da construção. Por ter forte participação dos preços no atacado, o IGP-M pode apresentar oscilações mais intensas em períodos de grandes movimentos de commodities e matérias-primas.